«Автомобилист» подписал защитника Корчемкина и расстался с тремя игроками
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с защитником Дмитрием Корчемкиным.
Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер.
Хоккеист выступал за «Северную звезду» (Москва), в МХЛ начинал свою карьеру в «Капитане». В 2015 году защитник перешёл в «Нефтехимик» и тогда же дебютировал в ВХЛ за саратовский «Кристалл». В составе «Реактора» участвовал в Кубке мира молодёжных команд, в минувшем сезоне дошёл до финала Кубка Харламова.
Кроме того, клуб расстался сДмитрием Левашовым, Павлом Васильевым и Валерием Васильевым.
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