Грабовский: В России должны играть лучшие, но Третьяка сложно пробить
Белорусский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский порассуждал на тему оптимального количества легионеров в минском «Динамо».
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Не обошёл стороной Грабовский и лимит на легионеров в КХЛ.
«Пусть будет трое, четверо, может быть, пятеро легионеров. Но они должны быть очень хорошего уровня, чтобы они помогали нашим ребятам расти. Если их будет много, я — за. Но в разных ситуациях
Почему у нас в КХЛ хотят оставаться с лимитом? Что касается России, то для меня этот вопрос вообще не понятен. Игроки за то, чтобы играли иностранцы. Но там не так всё просто. Сложно пробить Третьяка, наверное. На мой взгляд, это ошибка. Играть должны лучшие, тем более в России, — сказал Грабовский в эфире канала «Беларусь 5».
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