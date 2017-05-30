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30 мая 2017, 8:56 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» подписал голкипера

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Вратарь Дмитрий Мальгин заключил контракт с астанинским «Барысом». Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Двустороннее соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год. Увеличить
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Двустороннее соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

До этого Мальгин играл за «Номад» в чемпионате Казахстана.

Отметим, что Мальгин уже выступал за «Барыс» с 2013 по 2015 года. За этот период он провел четыре матче в составе астанинского клуба в КХЛ, в которых пропустил шесть шайб.

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