«Барыс» подписал голкипера

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Двустороннее соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

До этого Мальгин играл за «Номад» в чемпионате Казахстана.

Отметим, что Мальгин уже выступал за «Барыс» с 2013 по 2015 года. За этот период он провел четыре матче в составе астанинского клуба в КХЛ, в которых пропустил шесть шайб.