Жёсткий потолок зарплат необходим. Почему опасения Медведева беспочвенны

После недавнего заседания совета директоров КХЛ президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что организация берёт курс на снижение потолка заработных плат хоккеистов. В сезоне-2017/18 он будет равен 900 млн рублей, в сезоне-2018/19 — 850 млн с сохранением льгот в виде 20% по индивидуальным бонусам и премиям за призовые места. В дальнейшем гайки планируют закрутить ещё сильнее.

В сезоне-2019/20 потолок составит 800 млн рублей. Из-под него разрешат вывести одного звёздного игрока, а также сохранить льготы в виде 20% по индивидуальным бонусам и премиям. Ну, а начиная с сезона-2020/21 планируется установить потолок в жёсткие 600 млн рублей, сохранить всё те же 20% льгот и право на двух звёздных хоккеистов, зарплаты которых не будут учитываться.

Собственно говоря, шаг абсолютно логичный и давно напрашивавшийся. Разница в возможностях команд КХЛ нынче велика до такой степени, что выравнивать положение не просто пора, а необходимо без промедлений. Клубам, чьё финансовое положение не самое завидное, от таких изменений станет намного комфортнее, а команды-олигархи, привыкшие скупать всех и вся, существенно поубавят аппетиты. Но даже в планируемых поправках есть лазейки для звёздных хоккеистов, которые будут «вне закона». Никто не отменял и премиальные, столь важные для игроков. Однако устраивает новая стратегия развития КХЛ не всех.

Цитата Так, бывший президент КХЛ Александр Медведев выступил с целой тирадой, обвинив в дилетантстве тех, кто рассуждает о новых мерах.

Так, бывший президент КХЛ Александр Медведев выступил с целой тирадой, обвинив в дилетантстве тех, кто рассуждает о новых мерах.

«Про потолок зарплат — это как в предвыборной кампании. Можно использовать громкие лозунги, а жизнь богаче нашего представления о ней. За 600 млн рублей собрать 23 игрока невозможно. И потом, на каком уровне мы хотим быть? На низшем уровне развиваться или хотим стремиться к высшему уровню? Поэтому меня иногда расстраивают дилетантские рассуждения про роль потолка зарплат. Нельзя сравнивать роль потолка зарплат. Представьте, что игрок Иванов в него не входит. Его зарплата — 150 млн рублей. И есть 10 клубов, у которых в потолке есть такой резерв. Это не означает, что клуб обязательно подпишет такого игрока, может не быть денег. И что этот хоккеист будет делать? Он соберёт вещи и уедет в Америку или в Европу. Поэтому надо профессионально подходить к этому делу. Если начать кидать лозунги, то со мной мало кто сможет в этом посоревноваться», — заявил Медведев.

В речи первого президента Континентальной лиги можно найти сразу несколько несостыковок. Начнём с того, что Медведев — лицо в данном вопросе целиком и полностью заинтересованное, занимающее сторону богатых. А занимает её функционер по вполне логичным причинам: Александр Иванович входит в совет директоров хоккейного клуба СКА. Команды, для которой потолок зарплат всё это время не существовал в принципе. Заплатить налог на роскошь для «армейцев» — пустяки, а звёздные новички приглашались в СКА один за другим. Дело доходило до того, что Питер пытался переманить из ЦСКА форварда Ивана Телегина, которого очень любит и ценит главный тренер Олег Знарок. И тут уже пришлось просыпаться московским «армейцам», повторяя заоблачное предложение по зарплате со стороны главного конкурента.

Кстати, именно таким образом СКА увёл из «Салавата Юлаева» Николая Прохоркина. В команде за огромные деньги играют Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Вячеслав Войнов, получающие суммарно столько, что можно прокормить целую армию. В регламенте будущего подобного раздолья не запланировано.

Аппетиты некоторых хоккеистов разрослись до такой степени, что Медведев вынужден констатировать: «За 600 млн рублей собрать 23 игрока невозможно». Постойте, но ведь двое из них будут в ранге звёзд и под лимит платёжки не попадут, да и солидных премий никого не лишают. Получается, что Медведев попросту стал заложником ситуации, исходя из которой, он, как один из руководителей клуба, фактически готов заваливать игроков деньгами. В таком случае это не соответствует нынешней российской стратегии по затягиванию поясов, о чём так любят говорить во властных структурах и правительстве. Времена тяжёлые, надо ужиматься, жить в экономном режиме.

Про условного игрока Иванова, чья зарплата, по словам Александра Ивановича, равна 150 млн рублей, и многие клубы не в состоянии гарантировать такие деньги, тоже много непонятного. Во-первых, кто ему такую зарплату назначил? Назначили люди, способные её выплатить и избежать конкуренции со стороны других команд, желавших заполучить этого хоккеиста. Во-вторых, зарплате свойственно меняться. Приведём простой пример. Нападающий Михаил Варнаков, получавший 102 млн рублей в «Ак Барсе», недавно, по нашей информации, был подписан в московское «Динамо» на сумму почти вдвое меньше — 55 млн рублей. И ведь никуда, о чём переживал Медведев, Варнаков не уехал.

Никуда не уедет Войнов, для которого в ближайшем будущем закрыта дорога в НХЛ. Дацюк, чьё здоровье, как и здоровье Войнова, более не позволяет выдерживать сумасшедший североамериканский ритм, почти наверняка предпочтёт доигрывать в России. Даже в случае того, если зарплаты этих хоккеистов по-прежнему останутся высокими, их, согласно регламенту, не будут учитывать в общем потолке.

Не секрет, что доходы некоторых игроков в КХЛ (как иностранцев, так и россиян) существенно превышают разумные пределы. Странно, почему об этом в своём интервью не сказал Александр Медведев. Один из примеров мы уже привели. Можно привести ещё. Так вот, именно этот дисбаланс и нужно ликвидировать, вводя жёсткий потолок. Конкуренция на трансферном рынке моментально усилится, спортсмены начнут ещё тщательнее отрабатывать вложенные в них средства, а те, кто не хочет выкладываться в полную силу, отправятся в ВХЛ. Или же согласятся на существенное понижение в заработке, ведь их место моментально будут готовы занять другие. Тем более учитывая начавшееся сокращение лиги.

Цитата Конкуренция на трансферном рынке моментально усилится, спортсмены начнут ещё тщательнее отрабатывать вложенные в них средства, а те, кто не хочет выкладываться в полную силу, отправятся в ВХЛ.