«Куньлунь» подписал канадца китайского происхождения из 3-й немецкой лиги
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» подписал контракт с Брэндоном Вонгом.
Соглашение с канадцем китайского происхождения рассчитано на один год и носит двусторонний характер. Об этом «Чемпионату» сообщили в
Ранее стало известно, что клуб достиг договорённости о подписании контракта с американским нападающим китайского происхождения Грегом Сквайрзом.
30-летний нападающий в сезоне-2016/17 выступал за «Регенсбург» из третьей немецкой лиги. Ранее Вонг выступал за команды АХЛ и Лиги Восточного побережья (ECHL).
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