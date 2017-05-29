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29 мая 2017, 16:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Куньлунь» подписал канадца китайского происхождения из 3-й немецкой лиги

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» подписал контракт с Брэндоном Вонгом.

Соглашение с канадцем китайского происхождения рассчитано на один год и носит двусторонний характер. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее стало известно, что клуб достиг договорённости о подписании контракта с американским нападающим китайского происхождения Грегом Сквайрзом.

30-летний нападающий в сезоне-2016/17 выступал за «Регенсбург» из третьей немецкой лиги. Ранее Вонг выступал за команды АХЛ и Лиги Восточного побережья (ECHL).

Куньлунь
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«Куньлунь» договорился о контракте с хоккеистом из США с китайскими корнями Сквайрзом

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» достиг договоренности о подписании контракта с американским нападающим китайского происхождения Грегом Сквайрзом, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.
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