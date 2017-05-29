Озолиньш соскучился и возглавил рижан

Корреспондент «СЭ» рассуждает о том, что побудило легенду латвийского хоккея стать главным тренером, и сможет ли теперь рижское «Динамо» выбраться из ямы, в которой сидит три последних сезона.

Назначение 44-летнего Сандиса Озолиньша выглядит как попытка спасти лицо для руководства клуба. На месте главного тренера «Динамо» по всем прикидкам должен был оказаться знаменитый канадский специалист Боб Хартли. Он руководил сборной Латвии на последнем чемпионате мира, оставил своей работой хорошее впечатление и, казалось, его назначение в клуб только дело времени. Однако переговоры закончились ничем. В клубе утверждают, что Хартли затребовал для себя совершенно невыполнимые условия. Разница между позициями двух сторон, поговаривают, отличалась чуть ли не вдвое. Осуждать тренера за желание выбить хорошие деньги смешно. Он выигрывал Кубок Стэнли, хоть это и было 16 лет назад, но такое достижение уже само по себе знак качества на годы вперед. Несколько лет назад Хартли сделал чемпионом швейцарский «Цюрих», а потом неплохо потрудился в «Калгари».

Ход с Озолиньшем — это беспроигрышный вариант. Он любимец всей Латвии, его очень уважают болельщики, ценят сами хоккеисты. Озо пришел в «Динамо» по ходу прошлого сезона и стал ассистентом Нормундса Сейейса. Рассказывают, что немногие положительные моменты в игре и в обстановке в раздевалке связаны именно с его появлением. Историй о том, насколько он был полезен в последние годы своей карьеры в «Динамо» и «Атланте» именно лидерским качествам и умением сплотить команду, доводилось слышать неоднократно от тех, кто находился с ним рядом. Это хорошая стартовая площадка для тренерской карьеры.

Зачем сейчас Озолиньшу кидаться грудью на амбразуру? Утверждают, что ему было просто скучно сидеть без дела. Хоккею он отдал всю жизнь и в роли обычного обывателя себя не нашел. Озо, безусловно, рискует. Но только не своей репутацией. Скорее наоборот, для него это шанс добиться чего-то в ином качестве. Получится — хорошо, не справится — ничего страшного. Даже Майк Бэбкок, что уж говорить про Хартли, не смогли бы сделать из рижского «Динамо» претендента на что-то серьезное.

При всем уважении к легенде латвийского хоккея, его колоссальному игровому опыту и непререкаемому авторитету в раздевалке, не стоит забывать, что в роли главного тренера он до сегодняшнего дня не провел ни минуты. Грамотные ассистенты еще могут изменить ситуацию. Если бы только в них было дело. В последние несколько лет «Динамо» — бедный родственник, считающий каждый евроцент. С финансовыми возможностями клуба развернуться так, чтобы биться за плей-офф, почти невозможно. О том, что данные проблемы никуда не делись, свидетельствует само назначение Озолиньша. Помимо всего прочего это еще и бюджетный вариант. Не надо быть пророком, чтобы предугадать возможное место рижан по итогам следующего сезона. На попадание команды в плей-офф сейчас жалко и ломаный грош поставить. С медийной точки зрения «Динамо» приобретет, все-таки Озолиньш — это фигура. Насчет спортивной составляющей остается масса вопросов без ответа.

Михаил ЗИСЛИС.