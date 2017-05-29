Александр Медведев: Илья Ковальчук хочет остаться в СКА ради участия в Олимпиаде
МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий Илья Ковальчук хочет подписать новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров петербургского клуба Александр Медведев.
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Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси», который владеет правами на Ковальчука, провел с игроком переговоры. НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир.
«Наш разговор с Ковальчуком будет продолжен, мы находимся на стадии обсуждения деталей его контракта. Илья хочет остаться в клубе. Причина проста — он хочет принять участие в Олимпийских играх. У меня есть хорошая надежда, что он останется в СКА», — сказал Медведев.
Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» в 2010—2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).
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