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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29902786/
29 мая 2017, 13:13 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Александр Медведев: Илья Ковальчук хочет остаться в СКА ради участия в Олимпиаде

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий Илья Ковальчук хочет подписать новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров петербургского клуба Александр Медведев.

Член совета директоров петербургского клуба заявил что идет процесс обсуждения деталей нового контракта нападающего. Увеличить
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Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси», который владеет правами на Ковальчука, провел с игроком переговоры. НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир.

«Наш разговор с Ковальчуком будет продолжен, мы находимся на стадии обсуждения деталей его контракта. Илья хочет остаться в клубе. Причина проста — он хочет принять участие в Олимпийских играх. У меня есть хорошая надежда, что он останется в СКА», — сказал Медведев.

Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» в 2010—2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

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