Озолиньш назначен главным тренером рижского «Динамо»
29 мая прошёл совет акционеров клуба Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо».
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом информирует официальный сайт рижской хоккейной команды.
Перед руководителями выступил генеральный менеджер «Динамо» Гиртс Анкипанс. Функционер рассказал о составе команды и плане подготовки к сезону-2017/18.
Как сообщает официальный сайт «Динамо», совет заслушал доклады по ряду кандидатов на пост главного тренера. В итоге было принято решение утвердить кандидатуру Сандиса Озолиньша. Знаменитый латвийский хоккеист выступал за «Динамо», а в ходе прошлого сезона вошёл в тренерский штаб команды.
При этом ранее сообщалось, что «Динамо» может возглавить главный тренер сборной Латвии Боб Хартли.
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