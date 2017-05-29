Озолиньш назначен главным тренером рижского «Динамо»

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Об этом информирует официальный сайт рижской хоккейной команды.

Перед руководителями выступил генеральный менеджер «Динамо» Гиртс Анкипанс. Функционер рассказал о составе команды и плане подготовки к сезону-2017/18.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», совет заслушал доклады по ряду кандидатов на пост главного тренера. В итоге было принято решение утвердить кандидатуру Сандиса Озолиньша. Знаменитый латвийский хоккеист выступал за «Динамо», а в ходе прошлого сезона вошёл в тренерский штаб команды.

При этом ранее сообщалось, что «Динамо» может возглавить главный тренер сборной Латвии Боб Хартли.