Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29901085/
29 мая 2017, 11:09 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Озолиньш назначен главным тренером рижского «Динамо»

29 мая прошёл совет акционеров клуба Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо».

29 мая прошёл совет акционеров клуба Континентальной хоккейной лиги рижское Динамо. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом информирует официальный сайт рижской хоккейной команды.

Перед руководителями выступил генеральный менеджер «Динамо» Гиртс Анкипанс. Функционер рассказал о составе команды и плане подготовки к сезону-2017/18.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», совет заслушал доклады по ряду кандидатов на пост главного тренера. В итоге было принято решение утвердить кандидатуру Сандиса Озолиньша. Знаменитый латвийский хоккеист выступал за «Динамо», а в ходе прошлого сезона вошёл в тренерский штаб команды.

При этом ранее сообщалось, что «Динамо» может возглавить главный тренер сборной Латвии Боб Хартли.

Динамо Р
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

ЦСКА не рассматривал кандидатуру Вячеслава Быкова на пост главного тренера

ЦСКА не рассматривал кандидатуру Вячеслава Быкова на пост главного тренера

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как принималось решение о назначении на пост главного тренера «армейского» клуба Игоря Никитина. Напомним, предыдущие несколько сезонов ЦСКА руководил Дмитрий Квартальнов, наибольшим достижением которого стал выход в финал Кубка Гагарина.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото