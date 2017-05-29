Шапиро: Пока тренерский штаб минского «Динамо» останется прежним
Председатель белорусской федерации хоккея Семён Шапиро сообщил, что революции в хоккее не предвидится.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкой критикой положения дел в хоккее. Есть сведения, что число легионеров в минском «Динамо» может сократиться до 3−4.
«Мой первый шаг — анализ ситуации, знакомство с руководством клубов. Сейчас идёт процесс изучения. Никаких резких шагов нет. По “Динамо-Минск” могу сказать, что пока тренерский штаб останется прежним», — отметил Шапиро в эфире «Беларусь 1».
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