Творцы парада

«СЭ» вспоминает главных действующих лиц, благодаря которым клуб выиграл свои трофеи.

ВРАТАРИ.

Микко КОСКИНЕН.

Александр Салак не устраивал СКА тем, что слишком многое на себя брал. Пытался геройствовать. Это команде не очень подходило. Было решено искать более спокойного и ментально стабильного вратаря, которого и нашли в «Сибири». Изначально не самый очевидный ход прибавил надежности и принес несколько важнейших побед, и в двух его перстнях заслуга Коскинена достаточно велика.

Игорь ШЕСТЕРКИН.

Когда «Спартак» возрождался, Игоря решено было не отпускать из СКА. На тот момент это казалось странным, все-таки в стане красно-белых их воспитанник получил бы хоть какое-то игровое время, а в Санкт-Петербурге надежд на это не было вовсе. И что в итоге — будучи обкатанным в ВХЛ, он сумел подвинуть Коскинена, выдав шикарный сезон и позволив говорить о себе, как о большом будущем СКА.

ЗАЩИТНИКИ.

Вячеслав ВОЙНОВ.

С ним тоже все было весьма непросто. Пришлось вести нелегкие переговоры с Биллом Дэйли и Гэри Беттмэном напрямую и все-таки удалось перевезти его таланты в Россию, изначально не оспариваемые, однако же пребывавшие под знаком вопроса ввиду сложной травмы и длительного простоя из-за дисквалификации. Первый сезон ушел на раскачку, а уже во втором, при Знарке, Войнов превратился в мощнейшее атакующее оружие, вводящее в ступор оборону соперника своими перемещениями. Жаль, травма помешала сыграть ему в плей-офф и на чемпионате мира.

Антон БЕЛОВ.

Очередной возвращенец, у которого не все получилось за океаном, зато в СКА он стал незаменимой фигурой, играющей во всех ситуациях против ведущих сил соперников.

Артем ЗУБ.

Ему прочили забронированное место в запасе, но он сумел воспользоваться своими небольшими шансами и травмой Войнова, чтобы закрепиться в составе, стать не самой последней фигурой в СКА, сыграть все до единого матчи в плей-офф и даже поехать на чемпионат мира.

Патрик ХЕРСЛИ.

Никто особенно не понял, что и зачем сделал СКА, когда заключил контракт с оказавшимся ненужным «Локомотиву» шведом, к тому же в регулярном чемпионате он не всегда попадал в состав, однако в плей-офф показал всем, для чего его взяли, набрав 18 (6+12) очков в 16 матчах и став четвертым по результативности в команде.

НАПАДАЮЩИЕ.

Илья КОВАЛЬЧУК.

По словам представителей менеджмента СКА, «операция» по «вызволению» Ильи из НХЛ заняла целых два года. Тому было немало причин. И рекордный 15-летний контракт, и то, что он сумел перед локаутом дотащить «Нью-Джерси» до финала. Но тот самый локаут, во время которого Ковальчук играл как раз в Санкт-Петербурге, едва не оставшись, и уход Паризе многое изменили — и вскоре армейцы устроили самый громкий и совершенно уникальный переход. С приходом Знарка Илья выдал лучший сезон за все время пребывания в КХЛ, только в плей-офф слегка притормозил в отсутствие получившего травму Дацюка.

Павел ДАЦЮК.

Дацюка вызволить было проще, он сам очень хотел вернуться, и крайне уважительное к нему отношение со стороны владельцев «Детройта» было только плюсом. Шутка ли, Майк Илич с женой висели на телефоне все время, что Павлу делали сложнейшую операцию с заменой связок голеностопа. Вместе с Ковальчуком они образовали эффектнейшую связку, которая, даже если не забивала, радовала глаз.

Вадим ШИПАЧЕВ.

Лучший диспетчер КХЛ по мнению Криса Ли был приобретен СКА у «Северстали» в 2013-м году, причем с ним сразу заключили контракт на четыре года. К слову, к нынешнему своему статусу он пришел именно в Санкт-Петербурге, с каждым годом улучшая показатели и собственную игру в самых разнообразных аспектах. Мозговой центр двух знаковых троек российского хоккея доигрался до того, что получил очень солидный контракт в «Вегасе».

Евгений ДАДОНОВ.

В апреле 2014 года Дадонов продлил контракт с «Донбассом» на три года, но совсем скоро на Украине полыхнуло, клуб объявил о временном выходе из состава КХЛ, и СКА, куда уже пришли Быков и Захаркин, подсуетился первым, заполучив идеального партнера для Шипачева и Панарина/Гусева. В минувшем плей-офф он стал лучшим снайпером петербуржцев, забросив больше всех в лиге победных шайб.

Никита ГУСЕВ.

После ухода Панарина Шипачеву и Дадонову никак не могли найти оптимального партнера из имеющихся кадров, так что было решено обратить взор на игравшего на тот момент в богом забытой «Югре» Гусева, который по навыкам вполне подходил на роль новой скрипки. В СКА он сразу вышел на график «очко за игру», а в победном плей-офф-2017 и вовсе стал лучшим бомбардиром команды, да еще и на чемпионате мира зажег.

Сергей ПЛОТНИКОВ.

После не очень удачного вояжа в НХЛ СКА был первым, кто предложил Сергею контракт. И Знарок сумел его оживить. Пусть не до уровня ЧМ-2014, но Плотников пылесосом собирал подборы в зоне атаки и даже сподобился на пару умопомрачительных шайб, одна из которых деморализовала «Локомотив» в плей-офф.

Александр БАРАБАНОВ.

Местного воспитанника, обладателя бронзы МЧМ-2014, постепенно подтягивали, выказывая все больше доверия, и в этом сезоне он стартанул так, что у всех приподнимались брови. Весь чемпионат выдержать такой темп он не смог, но все равно отметился парой важных шайб, едва не забил в финале Кубка Гагарина финтом Гранлунда и добрался до чемпионата мира, где весьма достойно выглядел, организовав пару очень важных шайб.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР.

Олег ЗНАРОК.

Найти подход к статусным игрокам, обладающим определенными регалиями, не самым простым в плане того, как встроить их в игру и в коллектив, — дело весьма хитрое и сложное. Доказано Назаровым. Знарку это удалось. Более того, многие при нем серьезно прибавили, некоторые — и вовсе вышли на новый уровень.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ.

Роман РОТЕНБЕРГ.

Ротенберг на самом деле удивил тем, насколько погрузился в дела клуба. День рождения — черт с ним, надо ведь быть с командой на финале Кубка Гагарина, а празднования подождут, ведь впереди большая цель, которой нужно отдавать себя всему, предвосхищая все потребности и надобности команды. Неслучайно, кстати, в финале встретились два соперника, чьи генменеджеры посещают буквально все выезды и посвящают себя делам клуба от начала и до конца. Он много говорит о выстраиваемой системе и общей системности, причем говорит с вдохновением, ну и нельзя не отметить, что она в СКА действительно появилась.

СИСТЕМНОСТЬ.

С самого появления КХЛ в команду вкладывали немалые деньги, однако результат заставлял себя ждать, а некоторые провалы и вовсе заставляли смеяться над клубом — как, например, поражение от рижского «Динамо» в первом же раунде первого плей-офф КХЛ.

В 2014-м Ротенберг вплотную занялся хозяйством, и изменения не заставили себя ждать. Можно даже опустить все меры по привлечению болельщиков вкупе с маркетинговыми мероприятиями — об атмосфере в Ледовом и антураже даже не вокруг матчей, а всей команды, вы и так должны быть наслышаны. В первую очередь в плане восстановительных мер — для этого было приобретено все необходимое. Выстроена вертикаль клубов самых разных лиг. Не оставлена была в стороне и аналитическая работа, оказывающая все большее и большее влияние на спортивный результат. Сейчас у СКА и вовсе целый аналитический штаб, разбирающий на болты и гайки игру любого игрока в любой момент игры. Интерпретировать массу данных и доносить их тренерскому штабу — тоже есть кому. Некоторые клубы уже последовали примеру, некоторые — только начинают, но так или иначе — это тренд, зарожденный в КХЛ именно в Санкт-Петербурге.

Прекратился набор звезд просто за заслуги, ну, и тренеров наконец-то стали находить соответствующих. Назаров — это чуть другая история, Ротенберг к ней не причастен. Тогда его стали двигать в сторону люди, рещившие захватить власть в клубе. Системная работа стала подменяться матом и драками с врачами. Другие силы возымели действие, изначально выглядевшее ошибочным, что в итоге и привело к краху — по меркам СКА. Состав-то безоговорочно позволял претендовать на самые высокие цели, а результат вы сами знаете. Ну, а Быков и Захаркин и Знарок — креатуры Ротенберга, которые готовы были работать системно, в первый же год сумели взять по Кубку Гагарина.

Системность, большое внимание видеоанализу и физико-биологическим данным, серьезные аналитические выкладки, медицинское обеспечение, основанное конкретно индивидуальном подходе, как это делается в ведущих лигах Северной Америки, где ради здоровья игроков им выправляют все, что может воздействовать на проблемные места, от посадки до техники броска, — все это обеспечило ту машиноподобность, где к месту оказываются и списанные Херсли с Плотниковым, и Ковальчук проводит лучший сезон, и Войнов, бледно смотревшийся у Назарова, начинает блистать, и раскрываются местные таланты Барабанов и Рыков.

Недостаточно просто набрать крутых игроков, чтобы выиграть не самую простую лигу. Примеры того же самого СКА, в том числе в период правления Назарова, да и нынешнего ЦСКА, тратящего и готового тратить ничуть не меньше, это доказывают. Результат дает грамотная работа, а она определенно была проделана.