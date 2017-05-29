2 кубка и 200 тысяч болельщиков. СКА провел чемпионский парад
Обладатель Кубка Гагарина триумфально проехал по Невскому проспекту
Санкт-Петербурга и в присутствии огромного числа зрителей завершил праздник на Дворцовой площади.
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ВИТОЛИНЬШ НАЗВАЛ ПИТЕР ХОККЕЙНЫМ ГОРОДОМ.
Это, конечно, был не совсем такой парад, как в 2015 году в Чикаго, когда собралось два миллиона человек. Но надо понимать, что там подобные парады — стародавняя традиция, народ попросту привык чествовать местных чемпионов, плюс
Как бы то ни было, даже без двух миллионов — это было более чем впечатляющее зрелище. И дело не в условном военном оркестре, не в коннице, не в бронетранспортере, окрашенном в цвета СКА, на котором верхом восседал
На чемпионском параде в Москве после победы сборной России на чемпионате мира-2014 и близко не было столько народу. «Питер — не Москва, здесь намного лучше, сразу видно, что пришли болельщики, что люди любят хоккей, как интересуются», — улыбался помощник главного тренера СКА и сборной Олега Знарка Харийс Витолиньш, — я в первый раз столько народу видел. Тысяч сто навскидку собралось. Возможно, и больше.
ТИХОНОВ ОСТАЛСЯ В СКА РАДИ ЛЮБВИ БОЛЕЛЬЩИКОВ.
Болельщиков приходилось сгонять с проезжей части полицейским на автомобилях, хотя все можно было решить с помощью ограждений, обычно используемых в таких случаях за океаном, но совсем уж Невский перекрывать не хотели, чтобы не нарушать уклад привычной жизни петербуржцев. Поперечные улицы перекрывали постепенно и затем открывали по мере продвижения к Дворцовой площади. Да и так — проблем не возникало.
На самой площади вообще творился настоящий Вавилон, протиснуться было невозможно. Понятно, что Лепс, IOWA, L’One и особенно группа «Ленинград» — тоже внимание привлекли. Благо билборды, посвященные параду, можно было встретить по всему городу. Но и сама команда удосужилась огромного внимания. Тем более что на Дворцовую попали далеко не все.
В целом это можно охарактеризовать одним словом: «круто». Или «очень круто», так как впечатлений масса. От самого события, от антуража. Нападающий Александр Барабанов был в восторге, глаза у него постоянно округлялись. Объяснить, за что дали перстень чемпиона Владиславу Третьяку — не смог. Сказал, что вопрос не к нему. Тихонов вообще объяснил продление своего контракта восторгами болельщицких масс. Для этого, сказал, и живем. Для этого и продолжит играть в
Не обошлось на параде и без обсуждений новой стратегии КХЛ.
— Я уверен, за 600 миллионов собрать состав в 24 игрока невозможно, — заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев выражал искреннее недоумение. — На каком уровне мы хотим быть? На низшем уровне или стремиться к высшему? Меня расстраивают дилетантские утверждения про роль потолка зарплат. Если мы хотим жить лозунгами, то со мной мало кто в этом может сравниться.
Игорь ЕРОНКО
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