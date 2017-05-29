2 кубка и 200 тысяч болельщиков. СКА провел чемпионский парад

ВИТОЛИНЬШ НАЗВАЛ ПИТЕР ХОККЕЙНЫМ ГОРОДОМ.

Это, конечно, был не совсем такой парад, как в 2015 году в Чикаго, когда собралось два миллиона человек. Но надо понимать, что там подобные парады — стародавняя традиция, народ попросту привык чествовать местных чемпионов, плюс люди-то не только из Города ветров подъехали, а со всей метрополии, где-то подключился штат. В Америке вообще девиз Support your local team (поддерживай местную команду) вбит в подкорку. Завязан он, понятно, на некоторой местечковости, свойственной американской культуре. И ничего плохого в этом нет. Даже наоборот. Всех волнуют «Блэкхокс», а не условные бои в Сирии. Это здорово, пусть и с оглядкой на несколько другие реалии.

Как бы то ни было, даже без двух миллионов — это было более чем впечатляющее зрелище. И дело не в условном военном оркестре, не в коннице, не в бронетранспортере, окрашенном в цвета СКА, на котором верхом восседал Конь-Огонь, не в барабанщиках, не в двух платформах с развлечениями, не с толпами фанатов в полной атрибутике. Хотя без автобусов с игроками, их женами-подругами, двумя кубками — Гагарина и чемпионам России, и руководством никак не обошлось бы. А в невероятном количестве народа, стекшемся к Невскому проспекту и все норовившему подобраться к колонне, проехавшей километра полтора за целый час.

На чемпионском параде в Москве после победы сборной России на чемпионате мира-2014 и близко не было столько народу. «Питер — не Москва, здесь намного лучше, сразу видно, что пришли болельщики, что люди любят хоккей, как интересуются», — улыбался помощник главного тренера СКА и сборной Олега Знарка Харийс Витолиньш, — я в первый раз столько народу видел. Тысяч сто навскидку собралось. Возможно, и больше.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Чемпионы на Дворцовой! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ПарадЧемпионовСКА</a> <a href="https://t.co/j5sK6GMMug">pic.twitter.com/j5sK6GMMug</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/868843326241484800">28 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТИХОНОВ ОСТАЛСЯ В СКА РАДИ ЛЮБВИ БОЛЕЛЬЩИКОВ.

Болельщиков приходилось сгонять с проезжей части полицейским на автомобилях, хотя все можно было решить с помощью ограждений, обычно используемых в таких случаях за океаном, но совсем уж Невский перекрывать не хотели, чтобы не нарушать уклад привычной жизни петербуржцев. Поперечные улицы перекрывали постепенно и затем открывали по мере продвижения к Дворцовой площади. Да и так — проблем не возникало.

На самой площади вообще творился настоящий Вавилон, протиснуться было невозможно. Понятно, что Лепс, IOWA, L’One и особенно группа «Ленинград» — тоже внимание привлекли. Благо билборды, посвященные параду, можно было встретить по всему городу. Но и сама команда удосужилась огромного внимания. Тем более что на Дворцовую попали далеко не все.

В целом это можно охарактеризовать одним словом: «круто». Или «очень круто», так как впечатлений масса. От самого события, от антуража. Нападающий Александр Барабанов был в восторге, глаза у него постоянно округлялись. Объяснить, за что дали перстень чемпиона Владиславу Третьяку — не смог. Сказал, что вопрос не к нему. Тихонов вообще объяснил продление своего контракта восторгами болельщицких масс. Для этого, сказал, и живем. Для этого и продолжит играть в Санкт-Петербурге.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ПарадЧемпионовСКА</a> ещё несколько кадров нашего чемпионского шествия и Дворцовой площади. Празднуем! <a href="https://t.co/2JQ6Lwlh6F">pic.twitter.com/2JQ6Lwlh6F</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/868845911690096640">28 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Не обошлось на параде и без обсуждений новой стратегии КХЛ.

— Я уверен, за 600 миллионов собрать состав в 24 игрока невозможно, — заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев выражал искреннее недоумение. — На каком уровне мы хотим быть? На низшем уровне или стремиться к высшему? Меня расстраивают дилетантские утверждения про роль потолка зарплат. Если мы хотим жить лозунгами, то со мной мало кто в этом может сравниться.

Вице-президент клуба Роман Ротенберг так и не вышел к журналистам. Так мне и не удалось разузнать, сколько же клуб потратил на самолеты с азотнокислым серебром, чтобы избежать дождя, который упорно обещали еще с утра. Там, конечно, мог быть и цемент, и сухой лед, который тоже используют. Но у СКА ведь все должно быть на высшем уровне. Так, впрочем, все и было.