Александр Медведев раскритиковал решение КХЛ ввести потолок зарплат в 600 млн рублей

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После совета директоров КХЛ 24 мая было объявлено, что лига введет жесткий потолок зарплат, в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 — 600 млн рублей.

«За 600 млн собрать 24 игрока невозможно, — считает Медведев. — И потом, на каком уровне мы хотим быть: на высшем или на нижнем. Нельзя сравнивать роль потолка у нас в России и в Национальной хоккейной лиге. Меня иногда расстраивают делитанские рассуждения, которые идут у нас про потолок зарплат».

«Вот игрок Иванов не входит в потолок зарплат, — продолжил функционер. — У него зарплата, пускай будет не самая высокая — 150 млн рублей. 10 клубов, у которых есть резерв в этом потолке — 150 млн, это означает, что этот клуб подпишет этого игрока? А если у клуба нет денег?».

«Он как не подписывал таких игроков, так и не будет. И что этот игрок будет делать? Соберет вещи и уедет в Америку или Европу. Поэтому надо профессионально подходить к этому делу. Если начать кидать лозунги, то со мной мало кто может посоревноваться по киданию лозунгов», — заключил член совета директоров СКА.