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27 мая 2017, 23:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА ведёт работу по четырём игрокам НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есманович рассказал о селекционной работе и отметил, что клуб может удивить болельщиков, вернув некоторых российских игроков из НХЛ.

Президент ЦСКА Игорь <span class=error>Есманович</span> рассказал о селекционной работе и отметил что клуб может удивить болельщиков вернув некоторых российских игроков из <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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«Мы ведём работу с четырьмя игроками из НХЛ. Права на трёх из них принадлежат нам, четвёртый готов к нам перейти, но права принадлежат другому клубу. Получить права на него — это затратно, поэтому пока рассматриваем варианты со своими ребятами. Подождём, когда откроется рынок НХЛ. Мы ещё постараемся удивить наших болельщиков.

У ребят, которых мы пытаемся вернуть, уже переформатированное сознание. Поверьте, там несладко. Матчей больше, травматизм выше. Тенденций уезжать в НХЛ нет, просто у некоторых есть желание туда пробиться, а у других оно уже притупилось. Олимпиада также может помочь в возвращении наших ребят", — сказал Есманович в эфире радио «Маяк».

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