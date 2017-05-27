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27 мая 2017, 18:31 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Коваленко сказал, что раньше место в первом звене у детей стоило $ 40 тыс

Руководитель Профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал, сколько стоит место в составе детской спортивной команды.

Руководитель Профсоюза игроков <span class=error>КХЛ</span> Андрей <span class=error>Коваленко</span> рассказал сколько стоит место в составе детской спортивной команды. Увеличить
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«Во многих столичных командах каждого возраста есть ребята, которые постоянно в составе и козыри которых, скажем так, неигровые. В чём секрет? Может быть, в том, что несколько лет назад на одном из матчей на катке в Ясенево ко мне подошла одна мама и назвала расценки в одной из ведущих школ: 40 тыс. долларов в год за место в первом звене команды, 30 тыс. — за место во втором и так далее. В итоге реальная борьба идет только за места в четвёртой пятёрке, в которой собирают всех некоммерческих мальчишек.

Абсолютно правильно недавно сказал Вячеслав Фетисов, что главные проблемы нашего хоккея уходят корнями в детский спорт. Коммерция, подкатки, посторонние люди — все это разрушает хоккейный фундамент. В итоге в ряде школ места талантливых мальчишек занимают мальчишки богатых родителей. А потом на выпуске — ноль игроков для вершины пирамиды, для КХЛ, слабая конкуренция в лиге. Тупик!

Нужно возвращать детский хоккей на профессиональные рельсы. Чиновников за взятки снимают с должностей, сажают, а в детском хоккее и тренеры-взяточники, и родители, дающие деньги, уголовной ответственности даже не боятся. Также нужно возрождать престиж профессии детского тренера, кардинально повышать нынешние, копеечные, зарплаты, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
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