«Куньлунь» договорился о контракте с хоккеистом из США с китайскими корнями Сквайрзом
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 27 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» достиг договоренности о подписании контракта с американским нападающим китайского происхождения Грегом Сквайрзом, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.
Сквайрз родился в США и начал карьеру в минорных лигах Северной Америки: USHS, NAHL, USHL и NCAA. В составе юниорской сборной США форвард принял участие в чемпионате мира 2005 года среди хоккеистов до 17 лет. Начиная с сезона-2011/12 Сквайрз выступал в Европе. Последние два года 28-летний нападающий отыграл за шведский «Эребру», в минувшем сезоне в активе хоккеиста 27 очков (13 шайб + 14 передач) в 48 матчах шведской лиги.
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