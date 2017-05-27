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27 мая 2017, 16:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Куньлунь» договорился о контракте с хоккеистом из США с китайскими корнями Сквайрзом

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» достиг договоренности о подписании контракта с американским нападающим китайского происхождения Грегом Сквайрзом, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

Сквайрз родился в США и начал карьеру в минорных лигах Северной Америки: USHS, NAHL, USHL и NCAA. В составе юниорской сборной США форвард принял участие в чемпионате мира 2005 года среди хоккеистов до 17 лет. Начиная с сезона-2011/12 Сквайрз выступал в Европе. Последние два года 28-летний нападающий отыграл за шведский «Эребру», в минувшем сезоне в активе хоккеиста 27 очков (13 шайб + 14 передач) в 48 матчах шведской лиги.

Как сообщили в пресс-службе «Куньлуня», клуб достиг договоренности о подписании контракта со Сквайрзом. Двустороннее соглашение, рассчитанное на два сезона, направлено на утверждение в лигу. Как пояснили в пресс-службе, Сквайрз, мать которого китаянка, будет претендовать на получение китайского гражданства.

Куньлунь
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