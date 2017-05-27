КХЛ, гони прочь аутсайдеров! Сокращайся до 20 клубов. Но дай им шанс вернуться
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко предлагает вернуть спортивный принцип в отношения между КХЛ и ВХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Многим хоккейным специалистам сейчас жалко «Кузню». А я скажу честно — новокузнецкий клуб заслужил такое отношение к себе со стороны лиги.
Потому что быть записным аутсайдером на протяжении нескольких сезонов — непозволительно! Это убивает спорт.
И если сильная команда никому не нужна в родном Новокузнецке, почему
Я приветствую сокращение лиги. Оно назрело. Оно нам нужно сейчас. Причем, я бы сократил ее не до 22−24 команд. А сразу до 20. Это идеальное число. Чуть ниже я выскажу свои соображения — почему.
Но сразу встает вопрос — кого убирать из КХЛ вслед за «Кузней»? Ведь опять будет жалко резать по живому… Опять прольются циничные крокодиловы слезы….
Но есть и очень простой ответ на этот жесткий вопрос — пусть лишних убирает сам чемпионат. Не пробился по его итогам в первую двадцатку? Милости просим на выход. Жестко. Но, по крайней мере, честно и справедливо. С очками в турнирной таблице не поспоришь. Что наиграл, то и получи.
Такое сокращение укрепит КХЛ, сократит расслоение между клубами, сделает борьбу между ними более равной.
Но одновременно усилит и ВХЛ. Придаст ей новый, более весомый статус. А почему бы и нет? Ведь АХЛ за океаном тоже не
Однако есть устоявшееся мнение, что с уходом клуба из элиты интерес к нему сразу падает. И со стороны болельщиков, и со стороны спонсоров. А там, глядишь, и хоккейная школа захиреет. И прощайте молодые игроки из «Кузни», которые сейчас составляют чуть ли не костяк сборной России.
В современных условиях это действительно так и есть! Ведь если лигу примут решение жестко сократить, то клубы, покинувшие ее, теряют шансы вернуться в ближайшем будущем.
И вот это, как мне кажется, в корне неверный подход. Если мы решили резко сократить лигу, нельзя делать ее закрытой!
У меня такое предложение на будущее. Вот 20 клубов КХЛ закончили регулярный чемпионат. 16 начинают
С кем?
Естественно, с четырьмя лучшими клубами из ВХЛ. Наряду с Кубком Гагарина и с розыгрышем Братины начинается еще более нервный и отчаянный переходной этап между двумя лигами.
У его формата два варианта.
Первый — круговой турнир, каждый с каждым по два матча (дома и в гостях). При желании количество игр можно увеличивать до четырех игр (два спаренных матча дома, два в гостях). По его итогам четыре первых клуба остаются в КХЛ, четыре последних — в ВХЛ.
Второй — соперники начинают свой
Кстати, для проигравших можно сделать дополнительный бонус — пускать их сразу во второй раунд
Что нам даст этот переходной турнир?
В третьих, фанаты в случае вылета команды из элиты от нее не отвернуться. Наоборот, у них появиться мощный стимул поддерживать ее в ВХЛ и помочь ей вернуться в КХЛ уже через год своей поддержкой.
Ну и самое главное — это будет честно и справедливо. Мы вернем в наш хоккей спортивный принцип. Заставим команды быть лучше на протяжение всего регулярного чемпионата. Потому
КХЛ станет пусть не коммерческой, но хотя бы
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