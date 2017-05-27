Обзор дня: Орлов может вернуться. Кузнецов — вряд ли
В Москве главный тренер и президент ЦСКА встретились с журналистами, в Минске назвали количество легионеров, а «Амур» приобрел неплохого защитника.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Встреча главного тренера ЦСКА и президента клуба с журналистами оставила неоднозначное впечатление. Я внимательно прочитал расшифровку беседы и, конечно, появилось очень много вопросов.
СЛУХИ О ВОЗВРАЩЕНИИ.
Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов могут вернуться в КХЛ на целый год, об этом нам намекают чуть ли в не открытую. Возможно ли такое? Только отчасти. Евгений всегда говорил, что вернется, если вообще никому не понадобится за океаном. Шанс, что он действительно вернется на сезон — не более пяти процентов. С Дмитрием все сложней. Сейчас в «Кэпиталз» контракты заканчиваются чуть ли не у десяти хоккеистов и Орлов точно не в числе первых, кого захотят оставить. Более того, сам Дмитрий действительно размышляет о возвращении, так как даже вероятное предложение от «Вашингтона» совсем не то, на что он рассчитывает. В КХЛ ему дадут гораздо больше. Наверное, до середины лета вопрос будет открыт. Но Орлов действительно может вернуться.
МИНЧАНЕ ОТСТАВЯТ ЧЕТЫРЕХ ИНОСТРАНЦЕВ.
Минское «Динамо» в этом сезоне будет рассчитывать на четырех иностранцев, правда, чуть позже глава страны заявил, что и трех хватит. При этом Александр Лукашенко объясняет ситуацию довольно весело. Мол, хватит вратаря, лидера в первой и второй пятерках. Такое ощущение, что в мире существует рынок лидеров и достаточно взять оттуда трех человек, как все наладится.
ХАБАРОВСКОЕ УСИЛЕНИЕ.
«Амур» заволновался по поводу того, что является кандидатом на исключение из лиги, но пока менеджеры точно не понимают, за что именно их могут исключить. Так и в Новокузнецке не особо понимали, а потом начали волноваться, когда решение уже было принято. Но Хабаровску, чтобы решить часть проблем, нужно попадать в
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