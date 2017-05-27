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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29888369/
27 мая 2017, 13:45 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Обзор дня: Орлов может вернуться. Кузнецов — вряд ли

В Москве главный тренер и президент ЦСКА встретились с журналистами, в Минске назвали количество легионеров, а «Амур» приобрел неплохого защитника.

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО. Увеличить
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Встреча главного тренера ЦСКА и президента клуба с журналистами оставила неоднозначное впечатление. Я внимательно прочитал расшифровку беседы и, конечно, появилось очень много вопросов. Почему-то клуб не собирается перебираться на Ходынку, ничем не аргументируя, не объясняя причины. Не понимаю, как может устраивать нынешний стадион, на который ходят неохотно. Ясно, что и Игорь Никитин пока морально не готов к роли главного тренера. Открытые тренировки он не хочет проводить, чтобы посторонние люди не мешали с трибун (цепи на дверях никуда не денутся), насчет интервью с игроками говорит, что не против, но и «не должно быть бардака». Какой бардак, на вас ходит три человека, а хоккей каждый день теряет популярность? Непонятно, почему есть сомнения по тому, чтобы переподписать тренера вратарей Дмитрия Ячанова, но при этом без сомнения остается тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков, к которому много претензий. Точнее, понятно, почему он остается. Я повторю — Никитин был теневым главным тренером, а теперь просто остался без прикрытия. Ничего в клубе не поменяется, включая игровой стиль.

СЛУХИ О ВОЗВРАЩЕНИИ.

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов могут вернуться в КХЛ на целый год, об этом нам намекают чуть ли в не открытую. Возможно ли такое? Только отчасти. Евгений всегда говорил, что вернется, если вообще никому не понадобится за океаном. Шанс, что он действительно вернется на сезон — не более пяти процентов. С Дмитрием все сложней. Сейчас в «Кэпиталз» контракты заканчиваются чуть ли не у десяти хоккеистов и Орлов точно не в числе первых, кого захотят оставить. Более того, сам Дмитрий действительно размышляет о возвращении, так как даже вероятное предложение от «Вашингтона» совсем не то, на что он рассчитывает. В КХЛ ему дадут гораздо больше. Наверное, до середины лета вопрос будет открыт. Но Орлов действительно может вернуться.

МИНЧАНЕ ОТСТАВЯТ ЧЕТЫРЕХ ИНОСТРАНЦЕВ.

Минское «Динамо» в этом сезоне будет рассчитывать на четырех иностранцев, правда, чуть позже глава страны заявил, что и трех хватит. При этом Александр Лукашенко объясняет ситуацию довольно весело. Мол, хватит вратаря, лидера в первой и второй пятерках. Такое ощущение, что в мире существует рынок лидеров и достаточно взять оттуда трех человек, как все наладится. Почему-то менеджеры клуба не стараются убедить ответственных лиц, что строительство хорошей хоккейной команды, особенно на таком уровне — это не инструкция по сборке тракторов. Базовые принципы есть, но слишком много переменных. У «Динамо» при новых правилах, которые сейчас придумывают, нет будущего. Это будет команда-аутсайдер, от которой сначала отвернется зритель, а потом начнутся другие проблемы. Не будет спортивного результата — начнется критика со стороны властей и снова все по-новому. Не трогайте клуб КХЛ. Займитесь внутренним чемпионатом и юношеским хоккеем. Потому что сейчас нет людей (если будет всего 3−4 легионера) для сильной команды.

ХАБАРОВСКОЕ УСИЛЕНИЕ.

«Амур» заволновался по поводу того, что является кандидатом на исключение из лиги, но пока менеджеры точно не понимают, за что именно их могут исключить. Так и в Новокузнецке не особо понимали, а потом начали волноваться, когда решение уже было принято. Но Хабаровску, чтобы решить часть проблем, нужно попадать в плей-офф. Защитник Михал Йордан, переехавший из Казани — довольно неплохое усиление. Он сыграл на Кубке мира, до «Ак Барса» выступал в Северной Америке, и непонятно по каким причинам не подошел Билялетдинову. В Хабаровске же у него будет 22−25 минут игрового времени и уверенность, что его не отправят в запас из-за какой-нибудь мелкой ошибки. Но у «Амура» еще слишком много дыр в составе, и один Йордан их не решит. Посмотрим, как клуб еще поработает на рынке.
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