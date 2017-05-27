Мутко надеется, что КХЛ в связи с реформами в лиге не станет «закрытым клубом»

Ранее глава КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил, что оптимальным количеством клубов в лиге является 24. На совете директоров 24 мая было принято решение о выводе из состава участников КХЛ новокузнецкого «Металлурга» и хорватского «Медвешчака», а также о введении с сезона-2019/20 жесткого потолка зарплат, который будет зафиксирован на отметке в 800 млн рублей, а уже в сезоне-2020/21 планка будет опущена до 600 млн рублей. Также, по утверждению главы лиги, после сезона-2017/18 КХЛ должны будут покинуть еще три клуба, а в сезоне-2019/20 вступят два новых иностранных клуба.

«Я со стратегией развития КХЛ не знаком, поэтому ничего комментировать не могу, — сказал Мутко корреспонденту “Р-Спорт” по телефону. — У нас есть поручение руководства страны — создать некую программу развития хоккея и сделать ее элементом, подпрограммой развития спорта в целом. Хоккей — это приоритетный вид спорта, и надеюсь, что КХЛ не станет закрытым клубом и Федерация хоккея России тоже посмотрит эту программу, и она впишется в общую стратегию развития хоккея в стране. Нельзя сделать программу развития профессиональной лиги в отрыве от всего хоккея».

«Если стратегия нацелена на то, чтобы сделать КХЛ закрытым клубом, то, на мой взгляд, она не очень перспективна. Если есть общая задача создать программу развития хоккея в стране, то КХЛ должна сотрудничать и с федерацией хоккея, и с министерством спорта. Нельзя развивать профессиональный хоккей и не смотреть, как это увязано со всем хоккеем в стране», — добавил вице-премьер.

«Успех клубов на данный момент основан на поддержке госкомпаний».

Собеседник агентства отметил, что необходимо «двигаться спокойно и взвешенно».

Вратарь «Металлурга» Андрей Кареев’Надо исходить из того, что и хоккей, и футбол, и многие другие виды спорта сегодня пока не могут быть бизнесом и не скоро станут, — сказал Мутко. — Надо трезво смотреть на ситуацию — они не могут себя окупать, и решения надо принимать с учетом всех этих вещей. Надо понимать, откуда будут взяты ресурсы, как и то, что уровень жизни сегодня недостаточно высокий для того, чтобы черпать доходы исключительно от болельщиков. И стоимость телевизионных трансляций очень низкая, и рейтинги трансляций спортивных событий недостаточно высоки.

«И если говорить о футболе, то я каждый день мониторю систему аккредитаций. И если шашку достать, то половину России можно отрезать. Большинство клубов имеют поддержку из региональных бюджетов, и мы должны думать, как это замещать. На самом деле сегодня все клубы в игровых видах спорта успешны. И если взять ведущие клубы, то мы видим, на чем основан их успех — на поддержке государственных компаний. И с молчаливого согласия государства это делается. И все это надо внимательно делать при разработке стратегии — пошагово и постепенно», — продолжил он.