Коваленко: Нужен обмен между лигами: худший клуб КХЛ отправлять в ВХЛ и наоборот

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«Консолидированное решение о сокращении КХЛ руководство лиги приняло, теперь наступает время не эмоций, а трезвого анализа. Для нас, как для профсоюза, самое главное, чтобы права игроков «Металлурга», у которых есть действующие контракты, не были бы нарушены.

Полагаем, что, как и четыре года назад в случае с временным переводом в ВХЛ «Лады», игроки клуба имеют право разорвать свои договоры и в роли свободных агентов остаться в Континентальной лиге.