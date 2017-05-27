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27 мая 2017, 8:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Витязь» подписал контракты с форвардом Петраковым и защитником Буханко

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт. Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» заключил соглашения с нападающим Иваном Петраковым и защитником Антоном Буханко, сообщается на официальном сайте КХЛ.

С 23-летним Петраковым подписано двустороннее соглашение на два сезона, с 30-летним Буханко — на один.

Астанинский «Барыс» заключил двусторонние контракты с Ярославом Евдокимовым (1993 года рождения) и Нурсултаном Бенльгибаевым (1991). Оба нападающих приняли квалификационные предложения. Соглашения рассчитаны на два сезона.

Ярославский «Локомотив» расторг соглашения с тремя хоккеистами — нападающими Александром Лебедевым (1994), Данилом Романцевым (1993), а также защитником Романом Хисамутдиновым (1996). Все хоккеисты ушли из «Локомотива» по соглашению сторон. Череповецкая «Северсталь» и чешский форвард Петр Голик (1992) заключили односторонний контракт на два года. Ранее он выступал за чешский «Злин».

Нападающий Никита Коротков (1996) и новосибирская «Сибирь» перезаключили контракт на новых условиях — соглашение двустороннее, рассчитано на два сезона. Челябинский «Трактор» пополнился вратарем Егором Назаровым (1995): клуб и игрок, который ранее выступал за команду ВХЛ «Спутник» из Нижнего Тагила, заключили двусторонний контракт на два сезона.

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