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27 мая 2017, 0:50 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Минское «Динамо» вместе с «Куньлунем» претендует на Андрея Костицына

Как стало известно «Чемпионату», минское «Динамо» претендует на нападающего Андрея Костицына.

Как стало известно Чемпионату минское Динамо претендует на нападающего Андрея Костицына. Увеличить
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Ранее стало известно, что контракт с хоккеистом также планирует заключить «Куньлунь Ред Стар». По информации источника, форвард выбирает, в каком из двух клубов продолжить карьеру.

В минувшем сезоне 32-летний Костицын выступал за хоккейный клуб «Сочи». В 51 матче регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 16 шайб и отдал 18 голевых передач, коэффициент полезности «+9». Всего в КХЛ на его счету 173 (78+95) результативных балла в 284 играх за «Сочи», «Торпедо» и «Трактор».

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