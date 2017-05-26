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26 мая 2017, 16:43 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА продлил контракт с Виктором Тихоновым

СКА подписал новый контракт с нападающим Виктором Тихоновым.

Об этом информирует официальный сайт питерского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Тихонов впервые сыграл за СКА в сезоне-2011/12. Он вместе с командой дважды выиграл Кубок Гагарина и стал чемпионом России. Тихонов завоевал золотые медали чемпионата мира 2014 года и серебро мирового первенства 2015 года. На турнире в Минске Тихонов стал лучшим бомбардиром и снайпером, был признан лучшим нападающим и вошёл в символическую сборную чемпионата. За СКА форвард провёл 270 матчей, набрал в них 154 очка при общем показателе полезности «+68».

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