СКА продлил контракт с Виктором Тихоновым

Об этом информирует официальный сайт питерского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Тихонов впервые сыграл за СКА в сезоне-2011/12. Он вместе с командой дважды выиграл Кубок Гагарина и стал чемпионом России. Тихонов завоевал золотые медали чемпионата мира 2014 года и серебро мирового первенства 2015 года. На турнире в Минске Тихонов стал лучшим бомбардиром и снайпером, был признан лучшим нападающим и вошёл в символическую сборную чемпионата. За СКА форвард провёл 270 матчей, набрал в них 154 очка при общем показателе полезности «+68».