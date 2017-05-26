Игорь Есмантович: Хотим сохранить Капризова и Сорокина
Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о ходе трансферной кампании клуба.
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— На какой срок подписан контракт с главным тренером Игорем Никитиным?
— На три года. Чтобы он мог спокойно работать, строить стратегию в соответствии с новой концепцией лиги. Совет директоров ее во вторник принял — это снижение потолка зарплат, что накладывает дополнительные требования к работе
— Остается ли в клубе группа, отвечающая за селекционное направление, — Сергей Федоров, Алмаз Гарифуллин, Алексей Трощинский, Александр Харламов?
— У Федорова контракт заканчивается в ближайшие дни (31 мая. — Прим. Ред.). Вопрос продолжения работы в ЦСКА — в компетенции наблюдательного совета клуба. Пока мне никаких
— В следующем сезоне у нескольких молодых игроков, успевших громко заявить о себе на уровне сборной, заканчиваются контракты. Планируете продлить соглашения?
— С некоторыми уже продлили — с Андроновым на два года, со Светлаковым и Кузьменко до 2020 года.
Пытаемся вернуть Романа Любимова, движение в этом направлении есть, сближение позиций. Надеюсь на положительный исход. Застопорились переговоры с Максимом Маминым, которые продолжались шесть месяцев. Сделали ему квалификационное предложение в базе КХЛ. Пока он его не принимает.
Также сделали предложения Никите Пивцакину и Стефану Да Косте. С первым из них переговоры сейчас в состоянии застоя, а сторона француза взяла
Практически достигнута договоренность с Ильей Сорокиным. Попытаемся продлить контракт с ним на два года.
Ведем переговоры с Дмитрием Орловым, у которого закончился контракт с «Вашингтоном». Права на этого защитника у нашего клуба. Есть понимание ситуации, желание главного тренера видеть Орлова в составе ЦСКА.
Также разговариваем с одним своим воспитанником, который ныне думает, возвращаться в родной клуб или нет.
— Это случайно не Михаил Григоренко из «Колорадо»?
— Случайно нет. Есть в НХЛ еще один российский игрок, которого мы хотели бы видеть, но права на него принадлежат не нам. Фамилию не спрашивайте. Это закрытая информация.
— Легионерами усиливаться собираетесь?
— Я в интервью «Советскому спорту» уже говорил, что есть желание приобрести как минимум одного опытного защитника, понюхавшего пороху серьезных турниров, а также вратаря. Ведем переговоры с хоккеистом, который сейчас будет играть в финале Кубка Стэнли. До
Наш селекционный штаб проделал огромную работу, летал на
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