Хоккеисты Никита Хлыстов и Ринат Ибрагимов продолжат карьеру в «Куньлуне»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Защитники Никита Хлыстов и Ринат Ибрагимов продолжат карьеру в пекинском хоккейном клубе «Куньлунь», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Ибрагимов, являющийся двукратным чемпионом России в составе магнитогорского «Металлурга» (2007 и 2014 годы), в прошлом сезоне провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ за «Сочи» и
По информации источника агентства, Ибрагимов и Хлыстов продолжат карьеру в «Куньлуне». В ближайшее время хоккеисты поставят подписи под личными контрактами, после чего об их переходе будет объявлено официально.
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