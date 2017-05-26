Хоккеисты Никита Хлыстов и Ринат Ибрагимов продолжат карьеру в «Куньлуне»

Ибрагимов, являющийся двукратным чемпионом России в составе магнитогорского «Металлурга» (2007 и 2014 годы), в прошлом сезоне провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ за «Сочи» и ханты-мансийскую «Югру», в которых отметился тремя передачами. В активе Хлыстова 45 матчей за «Югру» и 8 (1 шайба + 7 передач) очков.

По информации источника агентства, Ибрагимов и Хлыстов продолжат карьеру в «Куньлуне». В ближайшее время хоккеисты поставят подписи под личными контрактами, после чего об их переходе будет объявлено официально.