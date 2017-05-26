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26 мая 2017, 15:39 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» предложил хоккеисту Гаврикову продлить контракт

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» предложил Владиславу Гаврикову продлить контракт. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер железнодорожников Юрий Лукин.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны клуба НХЛ Коламбус и петербургского СКА. Увеличить
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«Мы сделали предложение Владиславу, сейчас переговоры в стадии обсуждения. Вероятность, что он примет наше предложение есть, последнее слово за ним», — сказал Лукин.

Ранее сообщалось об интересе к Гаврикову со стороны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» и петербургского СКА. Президент «Локомотива» Юрий Яковлев сообщал ТАСС в апреле, что клуб намерен сохранить защитника.

В составе «Локомотива» Гавриков провел 69 матчей в прошедшем сезоне КХЛ, в которых набрал 12 очков (4 шайбы + 8 передач) и стал самым полезным защитником команды по показателю «+/-» за 15 матчей плей-офф (+5). Игрок стал бронзовым призером чемпионата мира в Кельне и Париже в составе сборной России. Срок контракта 21-летнего защитника истек 30 апреля.

Контракты с «Локомотивом» истекли также у форвардов Эмиля Галимова, Александра Кадейкина и Андрея Локтионова. «Им мы также предложили продлить соглашения», — отметил генеральный менеджер.

«Локомотив» в минувшем сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина, обыграв в ¼ финала победителя регулярного чемпионата — ЦСКА.

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