«Локомотив» предложил хоккеисту Гаврикову продлить контракт
МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» предложил Владиславу Гаврикову продлить контракт. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер железнодорожников Юрий Лукин.
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«Мы сделали предложение Владиславу, сейчас переговоры в стадии обсуждения. Вероятность, что он примет наше предложение есть, последнее слово за ним», — сказал Лукин.
Ранее сообщалось об интересе к Гаврикову со стороны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» и петербургского СКА. Президент «Локомотива» Юрий Яковлев сообщал ТАСС в апреле, что клуб намерен сохранить защитника.
В составе «Локомотива» Гавриков провел 69 матчей в прошедшем сезоне КХЛ, в которых набрал 12 очков (4 шайбы + 8 передач) и стал самым полезным защитником команды по показателю «+/-» за 15 матчей
Контракты с «Локомотивом» истекли также у форвардов Эмиля Галимова, Александра Кадейкина и Андрея Локтионова. «Им мы также предложили продлить соглашения», — отметил генеральный менеджер.
«Локомотив» в минувшем сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина, обыграв в ¼ финала победителя регулярного чемпионата — ЦСКА.
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