Защитник «Куньлуня» Белльмор продлил контракт с хоккейным клубом на год

28-летний Белльмор, имеющий опыт выступления в НХЛ за клуб «Каролина», провел в прошлом сезоне 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 15 (4 заброшенных шайбы и 11 результативных передач) очков при показателе полезности «0». В плей-офф за 5 встреч он отметился только одной результативной передачей. В среднем канадский хоккеист проводил на площадке за игру 20 минут и 13 секунд.

«Клуб “Куньлунь” достиг договоренности о подписании нового контракта с хоккеистом Белльмором. Срок соглашения составляет один год», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе.