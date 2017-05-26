Защитник «Куньлуня» Белльмор продлил контракт с хоккейным клубом на год
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Защитник китайского «Куньлуня» Бретт Белльмор продлил контракт с пекинской командой на один год, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба КХЛ.
28-летний Белльмор, имеющий опыт выступления в НХЛ за клуб «Каролина», провел в прошлом сезоне 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 15 (4 заброшенных шайбы и 11 результативных передач) очков при показателе полезности «0». В
«Клуб “Куньлунь” достиг договоренности о подписании нового контракта с хоккеистом Белльмором. Срок соглашения составляет один год», — сообщили корреспонденту агентства в
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