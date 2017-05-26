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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29880104/
26 мая 2017, 14:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Фатиков: Полный отказ от иностранцев — и «Динамо» Мн может оказаться на дне

Экс-вратарь сборной Беларуси Леонид Фатиков прокомментировал выступление команды на ЧМ-2017 и высказался о легионерах.

<nobr>Экс-вратарь</nobr> сборной <span class=error>Беларуси</span> Леонид <span class=error>Фатиков</span> прокомментировал выступление команды на ЧМ-2017 и высказался о легионерах. Увеличить
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«Я действительно рассчитывал на попадание в плей-офф. Новый турнир, новые ожидания, новые эмоции. Но, к сожалению, команда выше головы не смогла прыгнуть и с трудом обыграла своих главных оппонентов по сохранению прописки в элитном дивизионе. Если снять розовые очки, наверное, такой итог вполне закономерен. То место, на котором мы сейчас находимся, наше и есть. Есть ли вероятность того, что с Дэйвом Льюисом прекратят сотрудничество? Это решение останется за руководством ФХРБ. Не думаю, что национальность действительно так важна. На первый план выходят опыт, коммуникабельность, методология и видение хоккея наставником. От этого прежде всего и стоит отталкиваться.

Вся эта ситуация может повлиять на судьбу главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта? Давайте не будем забегать вперёд. По заявлению главы наблюдательного совета Игоря Шуневича, столичная команда может и вовсе отказаться от иностранного тренерского штаба. Это же касается и зарубежных хоккеистов.

Полный отказ от иностранцев? Думаю, что такие резкие изменения могут негативно сказаться на клубе. Они точно не принесут мгновенного результата. Я лично сторонник плавного сокращения. У «Динамо» уже есть опыт максимального сокращения легионеров в своём составе. Тогда «зубры» закончили регулярный сезон КХЛ на дне турнирной таблицы. Нельзя исключать подобного сценария и сейчас. У нас нет на подходе столь большого количества белорусских хоккеистов, которые смогут в одиночку поднять столичный клуб на высокие позиции. При отказе от иностранцев спад в игре «зубров» неизбежен.

Три белорусские команды в КХЛ? Это из области фантастики. Мы банально не располагаем таким количеством игроков. Кроме того, сегодня в сложившейся экономической ситуации на первое место выходит финансовый вопрос. Правильнее будет начать с укрепления внутреннего первенства, — цитирует Фатикова «Спортивная панорама».

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