Два нападающих «Барыса» договорились о продлении контракта с клубом

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Срок соглашений составит два года. Двусторонний контракт предусматривает возможность выступлений в КХЛ и за фарм-клуб «Номад» в чемпионате Казахстана.

24-летний Бельгибаев является воспитанником астанинского хоккея. В системе «Барыса» он находится с 2007 года. В сезоне 2009/10 он впервые попал в заявку клуба, но дебютировал за главную команду лишь в прошлом году. На счету Бельгибаева две шайбы и три передачи в 40 матчах КХЛ.

23-летний воспитанник челябинского хоккея Евдокимов находится в системе «Барыса» с 2014 года. Нападающий имеет гражданство Казахстана. В КХЛ он дебютировал в сезоне 2015/16 и с тех пор провел 18 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной передачей.

Ранее «Барыс» сделал предложение о продлении контракта 11 хоккеистам. Новые соглашения уже подписали шведский вратарь Хенрик Карлссон, защитник Александр Липин, нападающие Владимир Маркелов, Кирилл Савицкий и Дмитрий Гренц.