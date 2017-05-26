Игорь Никитин: С удовольствием останусь в сборной на Олимпиаду

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— На какой срок заключен контракт с Никитиным? — вопрос Есмантовичу.

— На три года.

— Почему именно такой срок был выбран?

— Для того чтобы Игорь Валерьевич мог плодотворно и спокойно работать. Чтобы была стратегия. Позавчера КХЛ приняла стратегию на пять лет, она имеет определенные вещи, связанные с понижением заработных плат. А вы же понимаете, что такое жесткий потолок. Это еще больше накладывает на клубы в формате детско-юношеских школ, фарм-клубов, клубов МХЛ. Обычно стратегия закладывается на длительный период, поэтому решили доверить Никитину клуб на три года.

— В новой стратегии на спортивный результат в плане новых рейтингов закладывается всего 30 процентов. Будете ли вы предпринимать какие-то дополнительные шаги, чтобы соответствовать рейтингу по коммерческим составляющим, тому же интересу зрителей?

— Это сложный вопрос, но мы подумаем, как в этом году сформировать свою билетную систему. У нас были определенные трения с болельщиками. Мы ищем формат взаимодействия. И сейчас анализируем прошедший сезон. Мы подготовимся к новому и сделаем какие-то моменты для привлечения зрителей на трибуны.

— На Ходынку перебираться не собираетесь?

— Не собираемся.

— Есть довольно большая селекционная группа, Федоров, Трощинский, спортивный директор.

— У Федорова контракт заканчивается в ближайшее время. Вопрос продолжения его работы — это компетенция наблюдательного совета. Пока мне никаких указаний не поступало. Все остальные в лице Трощинского, Гарифуллина, Харламова и так далее, все эти наши ребята продолжают работать по контракту.

— Вы остаетесь в сборной на Олимпиаду? — вопросу Никитину.

— Если оставят — с удовольствием.

— Есть ли решения по тренерскому штабу?

— Однозначно остается тренер по физподготовке, Владимир Чебатуркин остается. У меня было не так много времени, чтобы определиться. Как раз сейчас этим вопросом занимаюсь. Пока не готов озвучить кандидатов. Ведутся переговоры, собеседования. Есть понимание концепции, того, что мне нужно. Здесь вопрос к персоналиям. В ближайшую неделю вопрос будет закрыт.

— А тренер вратарей останется?

— Вопрос тоже открыт. Проведем собеседование. Но Дмитрий Ячанов у нас в штабе, хотя я пока не готов говорить об этом на 100 процентов.

— Будет ли меняться стиль игры?

— Задача тренера — реализовать тех игроков, которые у него есть в наличии. Естественно, если меняется состав команды, то и стиль игры будет немножко другой. Это естественно. Ребят нужно развивать, использовать их сильные качества. Но все равно хоккей — командный вид спорта.

— Позволяет ли нынешний состав решать задачу победы в Кубке Гагарина?

— Все ребята, которые к нам пришли — известные игроки. Уровень их достаточно высокий. А что касается ротации в ЦСКА — мы им поможем. По поводу усиления — это вратарская позиция, ее желательно усилить, защиту тоже не мешало бы усилить.

— Вратарь будет легионер?

— Идет работа по поиску, но здесь критерии не национальности, а качества, уровня игрока.