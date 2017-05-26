ПХК ЦСКА не рассматривает вариант проведения игр сезона-2017/18 в «Мегаспорте»
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Московский ЦСКА не рассматривает вариант проведения игр сезона КХЛ-2017/18 в «Мегаспорте», заявил президент армейцев Игорь Есмантович.
ЦСКА проводит домашние матчи КХЛ в ЛДС ЦСКА, вместимость которого составляет 5600 зрителей. В сезоне-2012/13 ЦСКА сыграл ряд матчей на арене «Мегаспорт».
«Играть на Ходынке, в “Мегаспорте”, в следующем сезоне мы не собираемся, вариант не рассматриваем», — сказал Есмантович журналистам.
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