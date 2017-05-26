Клуб: ЦСКА договорился о продлении контракта с Капризовым, игрок задержится в КХЛ
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Московский хоккейный клуб ЦСКА договорился о продлении контракта с форвардом Кириллом Капризовым, игрок может задержаться в России более чем на два года, заявил президент армейцев Игорь Есмантович.
Капризов перешел в ЦСКА 1 мая из уфимского «Салавата Юлаева» в результате обмена на денежную компенсацию. Действующий контракт 20-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2017/18.
«Сегодня я провел переговоры с отцом Кирилла Капризова, есть договоренность о продлении контракта с игроком, что он задержится в России больше чем на год. Мы хотим, чтобы он остался более чем на два года», — сказал Есмантович журналистам.
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