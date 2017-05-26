Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29879418/
26 мая 2017, 14:14 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Клуб: ЦСКА договорился о продлении контракта с Капризовым, игрок задержится в КХЛ

МОСКВА, 26 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Московский хоккейный клуб ЦСКА договорился о продлении контракта с форвардом Кириллом Капризовым, игрок может задержаться в России более чем на два года, заявил президент армейцев Игорь Есмантович.

Капризов перешел в ЦСКА 1 мая из уфимского «Салавата Юлаева» в результате обмена на денежную компенсацию. Действующий контракт 20-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2017/18.

«Сегодня я провел переговоры с отцом Кирилла Капризова, есть договоренность о продлении контракта с игроком, что он задержится в России больше чем на год. Мы хотим, чтобы он остался более чем на два года», — сказал Есмантович журналистам.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота