Клуб: ЦСКА договорился о продлении контракта с Капризовым, игрок задержится в КХЛ

Капризов перешел в ЦСКА 1 мая из уфимского «Салавата Юлаева» в результате обмена на денежную компенсацию. Действующий контракт 20-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2017/18.

«Сегодня я провел переговоры с отцом Кирилла Капризова, есть договоренность о продлении контракта с игроком, что он задержится в России больше чем на год. Мы хотим, чтобы он остался более чем на два года», — сказал Есмантович журналистам.