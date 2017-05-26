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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29879412/
26 мая 2017, 14:11 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три года

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Контракт между московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА и главным тренером команды рассчитан на три года. Об этом журналистам сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

По словам президента клуба Игоря Есмантовича контракт заключен на такой срок чтобы тренер смог плодотворно работать. Увеличить
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ЦСКА оставался без главного тренера с 23 марта, когда был расторгнут контракт с Дмитрием Квартальновым. В среду московский клуб объявил о том, что команду возглавил 44-летний Никитин.

«Контракт на три года. Он заключен на такой срок, чтобы Никитин смог плодотворно работать и выстроить стратегию клуба», — сказал Есмантович.

Никитин начал тренерскую карьеру в 2008 году в омском «Авангарде», где в течение короткого периода также исполнял обязанности главного тренера клуба. В системе ЦСКА специалист работает с 2014 года. Также с 2011 года Никитин работает в тренерском штабе сборной России.

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