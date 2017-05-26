Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три года

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ЦСКА оставался без главного тренера с 23 марта, когда был расторгнут контракт с Дмитрием Квартальновым. В среду московский клуб объявил о том, что команду возглавил 44-летний Никитин.

«Контракт на три года. Он заключен на такой срок, чтобы Никитин смог плодотворно работать и выстроить стратегию клуба», — сказал Есмантович.

Никитин начал тренерскую карьеру в 2008 году в омском «Авангарде», где в течение короткого периода также исполнял обязанности главного тренера клуба. В системе ЦСКА специалист работает с 2014 года. Также с 2011 года Никитин работает в тренерском штабе сборной России.