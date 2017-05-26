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26 мая 2017, 14:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА ведёт переговоры с Орловым и Любимовым, Мамин не принимает предложение

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о ходе переговоров с российскими игроками НХЛ, находящимися без контрактов.

«Мы ведём переговоры с Дмитрием Орловым в полном режиме, есть понимание по этому хоккеисту, есть желание главного тренера видеть его в составе. Ведём переговоры с Ромой Любимовым, надеюсь, что достигнем договорённости, они идут на сближение. Притормозилась ситуация с Максимом Маминым, пытались договориться шесть месяцев, не удалось договориться, пока он не принимает предложение», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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