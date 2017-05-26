Защитник Михал Йордан подписал двухлетний контракт с «Амуром»

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил первый вице-президент дальневосточников Александр Филиппенко. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

«Михал Йордан продолжит карьеру в “Амуре”, с ним заключён двухлетний контракт», — сказал Филиппенко.