Защитник Михал Йордан подписал двухлетний контракт с «Амуром»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Хабаровский «Амур» подписал соглашение с чешским защитником Михалом Йорданом.
Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил первый
«Михал Йордан продолжит карьеру в “Амуре”, с ним заключён двухлетний контракт», — сказал Филиппенко.
В прошлом сезоне 26-летний игрок обороны, выступавший в КХЛ за «Ак Барс», провёл 27 матчей в регулярном чемпионате, набрав 7 (2+5) очков. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter