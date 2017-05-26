Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29877653/
26 мая 2017, 12:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Михал Йордан подписал двухлетний контракт с «Амуром»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Хабаровский «Амур» подписал соглашение с чешским защитником Михалом Йорданом.

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил первый вице-президент дальневосточников Александр Филиппенко. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

«Михал Йордан продолжит карьеру в “Амуре”, с ним заключён двухлетний контракт», — сказал Филиппенко.

В прошлом сезоне 26-летний игрок обороны, выступавший в КХЛ за «Ак Барс», провёл 27 матчей в регулярном чемпионате, набрав 7 (2+5) очков. В плей-офф в его активе 2 (1+1) очка в 9 играх.

Амур
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото