Обзор дня: Зиновьев был центром, а стал крайним
В Новокузнецке легко нашли человека, который во всем виноват, «Авангард» теперь уже точно фаворит сезона, а в Казань приезжает довольно сильный центр.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Смешно, что во всех бедах «Металлурга» вдруг стал виноват его гендиректор Сергей Зиновьев, который якобы не смог попасть в
ШВЕДСКИЙ НОВИЧОК «АВАНГАРДА».
«Авангард» сделал еще один приличный ход и подписал контракт с центральным нападающим из Швеции Юханом Сундстремом. Это молодой (всего 24 года) и крепкий форвард, который делал попытку заиграть в Северной Америке, но не смог пробиться в состав «Айлендерс». Вернулся домой, выступал за «Фрелунду», показывал неплохие цифры. Важно и то, что шведы, приезжая в КХЛ, стараются не обманывать тренеров и руководство. Теперь у омичей уже два сильных звена, и все пока выглядит очень оптимистично перед сезоном. Сейчас кажется, что это будет год «Авангарда». Да, не забываем про омский фактор, который рушит любые планы, но за последние годы такого хорошего комплектования, пожалуй, не было.
ШВЕДСКИЙ НОВИЧОК «АК БАРСА».
«Ак Барс» вырвал из Северной Америки форварда Антона Ландера. И это тоже довольно мощный ход. Последние шесть лет Антон выступал в «Эдмонтоне», провел в НХЛ 215 матчей, но только в прошлом сезоне он ни разу не отправлялся в
ВРАТАРЬ «КУНЬЛУНЯ».
«Куньлунь» в этом году тоже собирается удивить, хотя они и в прошлом сезоне прыгнули выше головы. Видимо, основным вратарем в команде будет Магнус Хелльберг из Швеции, а Томи Кархунен — вторым. Магнус тоже возвращается
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