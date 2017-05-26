Обзор дня: Зиновьев был центром, а стал крайним

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Смешно, что во всех бедах «Металлурга» вдруг стал виноват его гендиректор Сергей Зиновьев, который якобы не смог попасть в какой-то кабинет. Теперь мэр города обвиняет именно его в том, что клуб исключили из лиги. И говорит, что у бывшего хоккеиста, какие-то «межличностные отношения с Чернышенко». Во-первых, я уверен, что президент КХЛ даже не знает, играл ли Зиновьев в хоккей (помню, как однажды новые сотрудники лиги искренне удивлялись, что Валерий Каменский умеет кататься на коньках), во-вторых, при Зиновьеве-то как раз хоть немного привели в порядок дела клуба (выяснилось, что можно было не тратить на какие-то вещи, никому ненужные). В-третьих, Сергей Кузнецов забыл, что именно он и привел клуб к такому состоянию. У него были все рычаги, чтобы помочь команде, но он ровным счетом ничего не сделал, только давал интервью. А ведь он занимал какую-то должность в клубе. Кажется, что сам Зиновьев не удивился, что его сделали крайним — ему не привыкать. Но мы должны понимать, что не он виноват в исключении.

ШВЕДСКИЙ НОВИЧОК «АВАНГАРДА».

«Авангард» сделал еще один приличный ход и подписал контракт с центральным нападающим из Швеции Юханом Сундстремом. Это молодой (всего 24 года) и крепкий форвард, который делал попытку заиграть в Северной Америке, но не смог пробиться в состав «Айлендерс». Вернулся домой, выступал за «Фрелунду», показывал неплохие цифры. Важно и то, что шведы, приезжая в КХЛ, стараются не обманывать тренеров и руководство. Теперь у омичей уже два сильных звена, и все пока выглядит очень оптимистично перед сезоном. Сейчас кажется, что это будет год «Авангарда». Да, не забываем про омский фактор, который рушит любые планы, но за последние годы такого хорошего комплектования, пожалуй, не было.

ШВЕДСКИЙ НОВИЧОК «АК БАРСА».

«Ак Барс» вырвал из Северной Америки форварда Антона Ландера. И это тоже довольно мощный ход. Последние шесть лет Антон выступал в «Эдмонтоне», провел в НХЛ 215 матчей, но только в прошлом сезоне он ни разу не отправлялся в фарм-клуб. Возможно, кого-то смутят его цифры в сезоне-2015/16. 1 гол, 2 передачи в 61 встрече. Не стоит придавать этому большого значения. Вы видели, каким был «Ойлерз» до этого сезона, а швед, в основном, выходил в третьем звене. Много он играл лишь в начале того чемпионата, а затем его игровое время сократилось до жалких 9−11 минут. В нынешнем сезоне оно не увеличилось, в первые два звена он не попадал (тогда бы ни уехал в Россию), но на уровне нашей лиги это будет серьезное усиление.

ВРАТАРЬ «КУНЬЛУНЯ».