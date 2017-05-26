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26 мая 2017, 11:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Бюджет минского «Динамо» — около 20 млн$, и в основном из государственной казны

Появились сведения о бюджет минского хоккейного клуба «Динамо».

Появились сведения о бюджет минского хоккейного клуба Динамо. Увеличить
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Команда выступает в КХЛ с момента основания лиги и ни разу не прошла дальше первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

«Динамо» — проект недешёвый. Бюджет клуба около 20 миллионов долларов. Большая часть этих денег из государственной казны. Но другие клубы лиги, с бюджетами поскромнее, показывают результаты более весомые. Тогда стоит уточнить: белорусский клуб в КХЛ — это популярное национальное развлечение, или все-таки спорт, — цитирует знакомый с ситуацией источник «Страница хоккея Беларуси» со ссылкой на белорусское телевидение.

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