Бюджет минского «Динамо» — около 20 млн$, и в основном из государственной казны
Появились сведения о бюджет минского хоккейного клуба «Динамо».
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Команда выступает в КХЛ с момента основания лиги и ни разу не прошла дальше первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
«Динамо» — проект недешёвый. Бюджет клуба около 20 миллионов долларов. Большая часть этих денег из государственной казны. Но другие клубы лиги, с бюджетами поскромнее, показывают результаты более весомые. Тогда стоит уточнить: белорусский клуб в КХЛ — это популярное национальное развлечение, или
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