КХЛ начинает новую жизнь?
В среду Континентальная хоккейная лига провела закрытие сезона и объявила о начале новой многолетней стратегии, которая предусматривает сокращение количества клубов до 24 к сезону-2018/19. Корреспондент «СЭ» подводит итоги и разбирается, к чему лига пришла за 9 лет своего существования.
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Игорь ЕРОНКО
ВЫЖИМАТЬ ИЗ СЕБЯ ВСЕ
Как ни крути, а мне нравится, что одним не очень красивым поступком КХЛ заставит всех выжимать из себя все. И эти всего 30%, заложенных на спортивный результат в рейтинге, введенном КХЛ, — они довольно показательны.
Кто бы спорил, петербуржские армейцы тратят столько, сколько условная «Кузня» и за десять лет могла бы не потратить, однако — если они построят арену на 20 тысяч, она будет заполняться целиком даже на условной «Кузне». 12 тысяч на ней собирали и так — влегкую. Совершенно согласен с тем, что доходная часть от всего этого не покрывает весь бюджет, но у нас ведь весь хоккей убыточен до мозга костей. А тут — шоу, хотя бы праздник, не докопаться по всем околохоккейностям вообще ни до чего. А в самой организации жизни и функционировании команды — полный порядок. Быков или Знарок — не столько важно. Система игры, ее анализ и общий стратегический подход к комплектованию команды позволяют показывать результат независимо от тренерского стиля.
А потом зайдите, для контраста, в ЛДС ЦСКА. На любой матч. Даже в
Я далеко не поклонник СКА. Но, согласитесь, они делают отличные вещи. СКА и сборная заиграли в стиле, от которого даже Джон Купер был в большом впечатлении. И говорил мне до полуфинала, что пока не очень понимает, как остановить такую комбинационную команду. Остановил, но с огромным трудом. А невские армейцы задали высоченную планку в плане того, как организовать работу клуба, и ведь в сборной было все то же самое. Если вы вдруг были в Кельне, поняли бы — атмосфера была шикарной, и та работа — она точно проявлялась.
ЛИМИТ НЕ СМЯГЧИТЬ
Первый пошел. Экспансия завершена. Смотрим внутрь и анализируем. И, что самое важное, пытаемся из этого
Можно спорить, но КХЛ реально уж слишком широка. На нее не хватает качественных хоккеистов в реалиях лимита на легионеров, который могут разве что ужесточить. Точно не смягчить. Как я понял по разговору с Дмитрием Чернышенко, этот момент никакому влиянию не поддается и вряд ли поддастся. В иных обстоятельствах — могло быть и
Естественно, мне жаль «Кузню». Жаль клуб, который взрастил немало крутых хоккеистов. Но я при этом вполне понимаю позицию лиги. Если на месте нет интереса, если, как мне говорили некоторые генменеджеры — приезжаешь в Новокузнецк и понимаешь, что тут
Смотрите, экономически у нас все довольно плохо. Уровень соревновательности показал
ЧЕМ ХОРОШО ИСКЛЮЧЕНИЕ «КУЗНИ»
Да, мы можем лишиться «Югры», «Лады», «Амура», «Нефтехимика» и «Северстали», возможно, «Автомобилиста», хотя это вряд ли. Первых трех — уже через год. Это печально, но экономически вполне обоснованно. Понятно, что КХЛ — это социальный проект в первую очередь, но
В чем исключение «Кузни» хорошо — все теперь понимают, что в любой момент могут быть убраны. И все отделы всех клубов, как любит говорить Артемий Панарин, не будут «расслаблять булки». Прилагая все усилия. У нас ведь достаточно команд, которые существуют чисто ради собственного существования. Ничего не делая для того, чтобы стать всем интересными. Чернышенко обещает сделать рейтинг всех клубов публичным. И всего 30 процентов заложено на спортивный результат. Определение потенциала — пока довольно темная история, но критерии довольно четкие. Если все команды возьмут и поднапрягутся по этой теме — нам же будет значительно лучше. И жесткий потолок, пусть и с некоторыми послаблениями — это же благо.
Единственное, что не нравится — нацеленность на восточный рынок. Чернышенко об этом конкретно не говорил, но, когда я спросил его про вероятное большее разделение между конференциями, заговорил именно про «Восток» и логистику.
Исключение «Кузни» — во многом печально. Но если это заставит всех пахать, буквально вкалывать для того, чтобы соответствовать лиге по всем критериям — будет круто. И если тот же ЦСКА озаботится интересом к себе — мы по крайней мере ощутим, что нас хотят привлечь. А это определенно здорово во всех смыслах.
КАК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ЧИСЛО КЛУБОВ
В среду КХЛ представила стратегию, согласно которой к сезону-2018/19 в лиге должно остаться 24 клуба — это число считается ее руководством оптимальным. Помимо «Медвешчака» и новокузнецкого «Металлурга» до сезона-2020/21 КХЛ должны покинуть еще семь клубов (худшие по
КРИТЕРИИ РЕЙТИНГА КЛУБОВ
1. Спортивные достижения
2. Расходы на оплату труда игроков
3. ТВ-индекс
4. Государственное финансирование
5. Заполняемость арены
6. Несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками
7. Вместительность арены
8. Потенциал локального рынка
Рейтинг будет пересчитываться ежегодно по итогам трех последних сезонов.
КАК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ
В ближайшие сезоны КХЛ планирует постепенное уменьшение потолка зарплат, а также изменение его характера — так, с сезона-2019/20 он должен стать жестким, то есть его превышение (за что сейчас клубы платят штрафы) будет запрещено. Но будет введена возможность выводить за потолок звездных хоккеистов: одного в сезоне-2019/20 и двоих с сезона-2020/21.
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