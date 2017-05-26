КХЛ начинает новую жизнь?

Игорь ЕРОНКО

ВЫЖИМАТЬ ИЗ СЕБЯ ВСЕ

Как ни крути, а мне нравится, что одним не очень красивым поступком КХЛ заставит всех выжимать из себя все. И эти всего 30%, заложенных на спортивный результат в рейтинге, введенном КХЛ, — они довольно показательны.

Кто-то, понятно, будет искать дополнительное финансирование для каких-то закупок. Другое дело, что деньги мало чего стоят без соответствующего подхода. Можно закупать пачками сильных игроков, но без хорошего тренера (а со звездами, между прочим, работать значительно сложнее, чем с условными не хватающими звезд с неба пацанами), без, скажем, толкового аналитического штаба, без грамотной трансферной политики — просто выброс денег. Сколько бы ни ругали СКА, но они ведь поставили всю эту тему на профессиональный поток. По всем этим направлениям. В межсезонье-2015 в клубе прошла небольшая война за власть, когда некие силы пытались сместить Романа Ротенберга и Ко, пригласив Назарова, но затем все равно вернулись к старому курсу.

Кто бы спорил, петербуржские армейцы тратят столько, сколько условная «Кузня» и за десять лет могла бы не потратить, однако — если они построят арену на 20 тысяч, она будет заполняться целиком даже на условной «Кузне». 12 тысяч на ней собирали и так — влегкую. Совершенно согласен с тем, что доходная часть от всего этого не покрывает весь бюджет, но у нас ведь весь хоккей убыточен до мозга костей. А тут — шоу, хотя бы праздник, не докопаться по всем околохоккейностям вообще ни до чего. А в самой организации жизни и функционировании команды — полный порядок. Быков или Знарок — не столько важно. Система игры, ее анализ и общий стратегический подход к комплектованию команды позволяют показывать результат независимо от тренерского стиля.

А потом зайдите, для контраста, в ЛДС ЦСКА. На любой матч. Даже в плей-офф, где порой собиралось по две тысячи зрителей. Денег-то у московских армейцев не меньше. И возможностей по всем векторам — где-то даже покруче. А толку? Кто мешает играть на Ходынке? Лучше ли в данном случае купить Окулова? Сильно сомневаюсь. Он очень неординарный игрок с великолепным катанием, потрясающе нестандартным. Вот только таких в ЦСКА уже приглашали, и где они сейчас?

Я далеко не поклонник СКА. Но, согласитесь, они делают отличные вещи. СКА и сборная заиграли в стиле, от которого даже Джон Купер был в большом впечатлении. И говорил мне до полуфинала, что пока не очень понимает, как остановить такую комбинационную команду. Остановил, но с огромным трудом. А невские армейцы задали высоченную планку в плане того, как организовать работу клуба, и ведь в сборной было все то же самое. Если вы вдруг были в Кельне, поняли бы — атмосфера была шикарной, и та работа — она точно проявлялась.

ЛИМИТ НЕ СМЯГЧИТЬ

Первый пошел. Экспансия завершена. Смотрим внутрь и анализируем. И, что самое важное, пытаемся из этого что-то извлечь. Аналитические выкладки и стратегическое планирование по их итогам — вещи сильно разные. Часто — несопоставимые в наших реалиях. Данный случай тоже слегка подходит под подобное определение, но все-таки является хоть в какой-то мере трезвым.

Можно спорить, но КХЛ реально уж слишком широка. На нее не хватает качественных хоккеистов в реалиях лимита на легионеров, который могут разве что ужесточить. Точно не смягчить. Как я понял по разговору с Дмитрием Чернышенко, этот момент никакому влиянию не поддается и вряд ли поддастся. В иных обстоятельствах — могло быть и по-другому. Во многом поэтому подобное решение и было принято.

Естественно, мне жаль «Кузню». Жаль клуб, который взрастил немало крутых хоккеистов. Но я при этом вполне понимаю позицию лиги. Если на месте нет интереса, если, как мне говорили некоторые генменеджеры — приезжаешь в Новокузнецк и понимаешь, что тут как-то все несерьезно, — о чем тогда вообще говорить? При этом я в каком-то смысле разделяю позицию гендиректора «Кузни» Сергея Зиновьева, который в среду все откладывал общение с прессой, то разговаривая с Чернышенко, то с Дмитрием Курбатовым, то еще с кем, а потом назвал исключение «Металлурга» «проступком». Но и КХЛ вполне понимаю.

Смотрите, экономически у нас все довольно плохо. Уровень соревновательности показал плей-офф. В очередной раз хотел бы отметить, что КХЛ — это ведь верхушка айсберга. Которая мало что отражает в плане развитости хоккея. Да, пока что наша система выдает алмазы, потому что, в первую очередь, страна у нас хоккейная, но это невозможно поставить на поток. Я смотрел на сборную США в Кельне, разговаривал с игроками, тренерским штабом, персоналом и выводил для себя, что вот они — конкретно работают, что у них лет через пять-семь будет такое поколение, что даже Канада может слегка позавидовать. Потому что идет постоянная доводка системы, а система направлена на то, чтобы подготовить как можно большее количество как можно более качественных хоккеистов. У нас это все на самотек пущено по большому счету. Как говорил мне бывший тренер «юниорки» Виталий Прохоров, это наш бич, при этом по-другому быть попросту не может, и даже он устал доводить молодняк.

ЧЕМ ХОРОШО ИСКЛЮЧЕНИЕ «КУЗНИ»

Да, мы можем лишиться «Югры», «Лады», «Амура», «Нефтехимика» и «Северстали», возможно, «Автомобилиста», хотя это вряд ли. Первых трех — уже через год. Это печально, но экономически вполне обоснованно. Понятно, что КХЛ — это социальный проект в первую очередь, но когда-то же надо переходить на коммерческие рельсы. И, по сути, впервые в российском спорте мы видим реальную стратегию в какой-либо из лиг, в которой еще и логика прослеживается. С учетом, опять же, реалий. Останется 16 российских клубов — с точки зрения именно российских игроков будет лучше, и значительно. Если всем придется рвать задницу за контракты, а конкуренция возрастет порядком, нам всем и сборной — только на пользу. Между прочим, позитивных отзывов по сокращению — много. Со стороны клубных, понятно, функционеров. Им будет проще работать. Даже с учетом паспортов.

В чем исключение «Кузни» хорошо — все теперь понимают, что в любой момент могут быть убраны. И все отделы всех клубов, как любит говорить Артемий Панарин, не будут «расслаблять булки». Прилагая все усилия. У нас ведь достаточно команд, которые существуют чисто ради собственного существования. Ничего не делая для того, чтобы стать всем интересными. Чернышенко обещает сделать рейтинг всех клубов публичным. И всего 30 процентов заложено на спортивный результат. Определение потенциала — пока довольно темная история, но критерии довольно четкие. Если все команды возьмут и поднапрягутся по этой теме — нам же будет значительно лучше. И жесткий потолок, пусть и с некоторыми послаблениями — это же благо.

Единственное, что не нравится — нацеленность на восточный рынок. Чернышенко об этом конкретно не говорил, но, когда я спросил его про вероятное большее разделение между конференциями, заговорил именно про «Восток» и логистику.

Исключение «Кузни» — во многом печально. Но если это заставит всех пахать, буквально вкалывать для того, чтобы соответствовать лиге по всем критериям — будет круто. И если тот же ЦСКА озаботится интересом к себе — мы по крайней мере ощутим, что нас хотят привлечь. А это определенно здорово во всех смыслах.

КАК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ЧИСЛО КЛУБОВ

В среду КХЛ представила стратегию, согласно которой к сезону-2018/19 в лиге должно остаться 24 клуба — это число считается ее руководством оптимальным. Помимо «Медвешчака» и новокузнецкого «Металлурга» до сезона-2020/21 КХЛ должны покинуть еще семь клубов (худшие по спортивно-финансовому результату — рейтингу). При этом планируется привлечь еще четыре новые команды — причем все они должны быть иностранными.

КРИТЕРИИ РЕЙТИНГА КЛУБОВ

1. Спортивные достижения

2. Расходы на оплату труда игроков

3. ТВ-индекс

4. Государственное финансирование

5. Заполняемость арены

6. Несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками

7. Вместительность арены

8. Потенциал локального рынка

Рейтинг будет пересчитываться ежегодно по итогам трех последних сезонов.

КАК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ

В ближайшие сезоны КХЛ планирует постепенное уменьшение потолка зарплат, а также изменение его характера — так, с сезона-2019/20 он должен стать жестким, то есть его превышение (за что сейчас клубы платят штрафы) будет запрещено. Но будет введена возможность выводить за потолок звездных хоккеистов: одного в сезоне-2019/20 и двоих с сезона-2020/21.