Что ждет «Кузню» после исключения из КХЛ?

ОБРАТНО НЕ ВЕРНУТЬСЯ

Судьба клуба, лишившегося места в элите, всегда незавидна. «Кузня» не станет исключением, если в самые ближайшие недели вдруг не произойдет чего-нибудь необычного. Опыт предшественников говорит о том, что неудачника ждет многолетнее прозябание дивизионом ниже. И это — в лучшем случае. Бывает и хуже, как в случае с подмосковным «Атлантом». А кто сейчас без подглядывания в интернет-поисковик вспомнит, что еще недавно в элите играли Пермь, Пенза, Электросталь, Саратов, Тюмень, Липецк и Самара?

Из более свежих примеров на ум приходит воскресенский «Химик». Он принимал участие в первом сезоне КХЛ, а потом из-за проблем с финансированием чудом сохранил профессиональный статус. Несколько лет команда из Воскресенска существовала только в рамках МХЛ. Роль фарм-клуба «Спартака» в ВХЛ по состоянию на сегодняшний день — не самой плохой вариант, чтобы не оказаться в полном забвении.

Пребывание «Лады», а еще ранее «Трактора» во втором по силе российском дивизионе, было черной полосой в истории клубов. Почти все более-менее талантливые мальчишки вывозились пачками в богатые команды, начиная с 11−12 лет. Оставались только те, кто по каким-то причинам не был востребован в элите. Найти вменяемого спонсора становилось непосильной задачей. Одно дело, когда команда выступала в КХЛ и Суперлиге, а в город приезжали звезды, пускай и в составах соперников. Но сам по себе продукт для тех, кто привык к хорошему, получится второсортным.

В этой связи оценивать нынешний перевод «Кузни» в ВХЛ как средство спасения можно в качестве издевательства. У ее предшественников для того, чтобы остаться в высшем свете, не было денег и соответствующей требованиям регламента инфраструктуры. Однако надежду у них никто не отнимал. Семилетняя стратегия, принятая КХЛ в тот же день, не оставляет «Кузне» минимального шанса вернуться обратно. Ведь вслед за ней по грустному маршруту КХЛ — ВХЛ в ближайшем будущем отправятся еще несколько российских клубов.

Кузбасс — регион не самый бедный. Если туда придет любящий хоккей руководитель, то ситуация с финансовой точки зрения для команды может сдвинуться в лучшую сторону. Однако сейчас механизма возврата не существует даже в теории. Разумеется, существует вариант «звонок другу». Проще говоря, подключение административного ресурса. Но об этом рассуждать можно только в теории. В реальности соответствовать восьми критериям «рейтинг успешности» клубов «Металлургу» очень сложно. Небольшой рынок, потенциально слабый ТВ-индекс. А что говорить про спортивную составляющую и расходы на игроков?

СТАНЕТ ЛИ ЗИНОВЬЕВ СПАСИТЕЛЕМ КЛУБА?

Отсидеться до лучших времен, наверное, можно. Но чтобы они наступили, нужна харизматичная и узнаваемая фигура. Лидер, одержимый идеей. Таким спасением для «Торпедо» в свое время стало назначение губернатором Нижегородской области Валерия Шанцева. У «Кузни» есть выходец из хоккейного мира. Сергей Зиновьев — это авторитет. По крайней мере, на уровне своего региона.

Если бы местные власти объединили усилия, то можно было рассчитывать хоть на что-то. Однако не далее как вчера мэр Новокузнецка, который был до октября 2016 года президентом клуба, в эфире местной радиостанции заявил, что «такой директор, как Зиновьев, мне не нужен». Оценивать правоту той или иной стороны в конфликте сложно. Однако при Кузнецове дела были ничуть не лучше, а клуб распродавал всех, на кого был спрос, налево и направо. Сам же он, когда настало критическое для «Кузни» время, запомнился тем, что призывал всех перепечатывать в социальных сетях его мнение относительно сложившейся ситуации с хэштегами #кузняэтокхл и #кузняживи. Человек такого статуса мог бы, наверное, придумать что-нибудь более действенное.

Раз нет единства даже на местах, то применительно к судьбе клуба ничего хорошего ждать не стоит. Правда, по нашей информации, минимальный шанс изменить ситуацию и получить отсрочку у клуба остается. Опережать события мы не будем. Не исключено, что на следующей неделе могут последовать неожиданные новости. В противном случае — будущее хоккейного Новокузнецка в ближайшее десятилетие вряд ли будет светлым.