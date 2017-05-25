Что ждет «Кузню» после исключения из КХЛ?
«СЭ» рассуждает о будущем новокузнецкого клуба.
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Судьба клуба, лишившегося места в элите, всегда незавидна. «Кузня» не станет исключением, если в самые ближайшие недели вдруг не произойдет
Из более свежих примеров на ум приходит воскресенский «Химик». Он принимал участие в первом сезоне КХЛ, а потом
Пребывание «Лады», а еще ранее «Трактора» во втором по силе российском дивизионе, было черной полосой в истории клубов. Почти все
В этой связи оценивать нынешний перевод «Кузни» в ВХЛ как средство спасения можно в качестве издевательства. У ее предшественников для того, чтобы остаться в высшем свете, не было денег и соответствующей требованиям регламента инфраструктуры. Однако надежду у них никто не отнимал. Семилетняя стратегия, принятая КХЛ в тот же день, не оставляет «Кузне» минимального шанса вернуться обратно. Ведь вслед за ней по грустному маршруту КХЛ — ВХЛ в ближайшем будущем отправятся еще несколько российских клубов.
Кузбасс — регион не самый бедный. Если туда придет любящий хоккей руководитель, то ситуация с финансовой точки зрения для команды может сдвинуться в лучшую сторону. Однако сейчас механизма возврата не существует даже в теории. Разумеется, существует вариант «звонок другу». Проще говоря, подключение административного ресурса. Но об этом рассуждать можно только в теории. В реальности соответствовать восьми критериям «рейтинг успешности» клубов «Металлургу» очень сложно. Небольшой рынок, потенциально слабый
СТАНЕТ ЛИ ЗИНОВЬЕВ СПАСИТЕЛЕМ КЛУБА?
Отсидеться до лучших времен, наверное, можно. Но чтобы они наступили, нужна харизматичная и узнаваемая фигура. Лидер, одержимый идеей. Таким спасением для «Торпедо» в свое время стало назначение губернатором Нижегородской области Валерия Шанцева. У «Кузни» есть выходец из хоккейного мира. Сергей Зиновьев — это авторитет. По крайней мере, на уровне своего региона.
Если бы местные власти объединили усилия, то можно было рассчитывать хоть на
Раз нет единства даже на местах, то применительно к судьбе клуба ничего хорошего ждать не стоит. Правда, по нашей информации, минимальный шанс изменить ситуацию и получить отсрочку у клуба остается. Опережать события мы не будем. Не исключено, что на следующей неделе могут последовать неожиданные новости. В противном случае — будущее хоккейного Новокузнецка в ближайшее десятилетие вряд ли будет светлым.
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