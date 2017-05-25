КХЛ исключила новокузнецкий «Металлург»
Континентальная хоккейная лига приняла новую «Стратегию-2023», по которой через шесть лет в лиге наступит равенство возможностей, увеличатся доходы клубов и сократится государственное финансирование. Первой жертвой стратегии стал новокузнецкий «Металлург», исключенный из лиги вслед за покинувшим проект ранее хорватским «Медвешчаком».
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Стратегия-2023
Континентальная хоккейная лига представила новую стратегию под кодовым названием «Стратегия-2023», по которой через шесть лет в российском хоккее должно наступить светлое будущее.
Движение к этому светлому будущему будет постепенным. Начнется все уже с ближайшего сезона, когда в КХЛ вместо 29 клубов выступят 27, а потолок зарплаты снизится до 900 млн рублей. При этом возможности выходить за рамки этого потолка, выплачивая «налог на роскошь» у команд остаются в полном объеме. По итогам чемпионата три клуба по «спортивно-финансовому результату» покинут лигу, либо будут переведены в Высшую хоккейную лигу (очевидно, если речь будет идти о российских командах).
В сезоне 2018/19 потолок зарплат составит уже «всего» 850 млн рублей, но при этом желающие получат возможности заложить льготные 20-процентные индивидуальные бонусы и премии, а также вывести за рамки потолка зарплат премии за призовые места.
По итогам этого чемпионата лигу покинут, все по тому же «спортивно-финансовому результату» еще два клуба, но они будут заменены двумя иностранными коллективами, поскольку 24 команды — «оптимальное число с точки зрения соотношения российских и иностранных клубов, числа матчей, уровня чемпионата, затрат на игроков».
Но главное в другом: с сезоне 2018/19 вводится жесткий (!) потолок зарплат, который составит 800 млн рублей, а исключение будет допущено для одной звезды, которую можно будет вывести за рамки ограничений, на команду. Льготы в виде 20-процентных бонусов и премий, а также вознаграждений за призовые места сохранятся.
В сезоне 2019/20 сохранится та же ротация команд — две покинут чемпионат, два иностранных клуба зайдут в лигу, и таким образом КХЛ, по мнению руководства, достигнет оптимального соотношения российских и иностранных команд. Потолок зарплат снизится разом на целых 200 млн и составит всего 600 млн, но исключения будут возможны для двух звездных хоккеистов. Бонусные льготы останутся без изменений. В таком виде лига будет существовать до конца сезона 2022/23 — момента окончания периода, заложенного в принятую и опубликованную стратегию. Что будет дальше, покажут достигнутые (или не достигнутые) результаты.
Цели и задачи
В 2023 году КХЛ, согласно планам руководства лиги, будет «ведущей международной хоккейной лигой Евразии со
Будет внедрен финансовый fair play, а популярность хоккея на российском ТВ должна вырасти на 30%. На 12 млрд рублей в год должна сократиться доля некоммерческого финансирования, включая госкомпании и региональные бюджеты, а прирост коммерческих доходов клубов при этом должен составить 5 млрд рублей в год.
Наконец, процент роста коммерческих доходов клубов должен вырасти в два раза — с 14% в сезоне 2016/17 (по данным лиги) до 28% к концу сезона 2022/23.
Прощай, «Кузня»
Главным итогом новой стратегией «прямо сейчас» стало исключение из Континентальной хоккейной лиги новокузнецкого «Металлурга». Несмотря на то что «Кузня» является единственной командой лиги, ни разу не вышедшей в
Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»), Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»), Кирилл Капризов (теперь уже ЦСКА), Иван Телегин (ЦСКА), Илья Сорокин (ЦСКА) — это лишь самые звездные продукты работы новокузнецкой хоккейной школы. Новокузнецк буквально живет хоккеем, и лишать город команды КХЛ — ко всему прочему еще и очень жестоко.
К тому же диким выглядит данное решение еще и потому, что в «Кузне» нет долгов по зарплате, в отличие от большого числа клубов лиги, включая те, которые не будут исключены никогда и ни при каких обстоятельствах (по разным причинам). Например, «Авангард» или ХК «Сочи».
«Нужно всем объединиться и не позволить такому событию произойти. Это печальная новость и для хоккейного клуба, и для города Новокузнецка. Считаю, что хоккей в Новокузнецке должен существовать. Он был на хорошем уровне», — это слова Бобровского, другие воспитанники местного хоккея тоже не остались в стороне.
Что будет на самом деле
Очевидно, решение КХЛ исключить из числа участников лиги новокузнецкий «Металлург» связано с пресловутым «спортивным результатом». Действительно, как уже было отмечено, клуб ни разу не пробился в
Но постойте, а как же так получилось? Не «в интересах сборной» ли забирали в ЦСКА Ивана Телегина? И ведь это официальная формулировка. Какие шансы у «Кузни» были сохранить Капризова, которого сначала забрали в «Салават Юлаев», а теперь забрали даже у уфимского клуба?
Что лига делает для того, чтобы аутсайдеры развивались и прогрессировали? В НХЛ есть драфт, который реально позволяет клубу, при грамотном управлении, подняться из низов за несколько лет.
А потолок зарплат там не дает богатым командам достичь недосягаемых для «простых смертных» высот, и в результате за океаном не просто сильнейшая лига мира, а лига равных возможностей.
В то время как у нас СКА и ЦСКА соревнуются, у кого объемнее мешок с деньгами. Романа Ротенберга признали лучшим генеральным менеджером года за его работу в СКА, но как можно сравнивать его деятельность с работой управленцев, скажем, в «Адмирале» или «Югре»?
Новая стратегия вроде бы должна уравнять шансы команд через шесть лет. Руководство КХЛ, как бы, говорит нам: сейчас мы все силы бросаем на успешное выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане, поэтому СКА и ЦСКА останутся базовыми проектами под сборную, имеющими возможности иного порядка и устраивающие беспрецедентную и неприглядную гонку вооружений. А вот потом, после Олимпиады, мы придем к равенству.
Сейчас верится в это
Да и сейчас руководство КХЛ говорит совсем другое, постоянно рассказывая о том, как здорово развивается лига, какая в ней равная конкурентная борьба, и насколько интересен был последний сезон, обошедшийся, правда, без единой серии
Ну и просто, верится во все это грядущее благополучие не слишком. На бумаге выходит действительно красиво, но ведь занимаются проектом те же самые люди, при которых лига достигла максимального неравенства возможностей.
Скорее, изменится сама стратегия. Пройдет Олимпиада-2018, за ней еще пару лет, а там можно будет начать готовиться к Пекину-2022. Особенно если НХЛ будет тянуть с объявлением о своем участии в Играх.
В конце концов, чемпионат мира ведь тоже важный турнир, а как готовить сборную без клубных связок, правда?
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