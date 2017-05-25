КХЛ исключила новокузнецкий «Металлург»

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Стратегия-2023

Континентальная хоккейная лига представила новую стратегию под кодовым названием «Стратегия-2023», по которой через шесть лет в российском хоккее должно наступить светлое будущее.

Движение к этому светлому будущему будет постепенным. Начнется все уже с ближайшего сезона, когда в КХЛ вместо 29 клубов выступят 27, а потолок зарплаты снизится до 900 млн рублей. При этом возможности выходить за рамки этого потолка, выплачивая «налог на роскошь» у команд остаются в полном объеме. По итогам чемпионата три клуба по «спортивно-финансовому результату» покинут лигу, либо будут переведены в Высшую хоккейную лигу (очевидно, если речь будет идти о российских командах).

В сезоне 2018/19 потолок зарплат составит уже «всего» 850 млн рублей, но при этом желающие получат возможности заложить льготные 20-процентные индивидуальные бонусы и премии, а также вывести за рамки потолка зарплат премии за призовые места.

По итогам этого чемпионата лигу покинут, все по тому же «спортивно-финансовому результату» еще два клуба, но они будут заменены двумя иностранными коллективами, поскольку 24 команды — «оптимальное число с точки зрения соотношения российских и иностранных клубов, числа матчей, уровня чемпионата, затрат на игроков».

Но главное в другом: с сезоне 2018/19 вводится жесткий (!) потолок зарплат, который составит 800 млн рублей, а исключение будет допущено для одной звезды, которую можно будет вывести за рамки ограничений, на команду. Льготы в виде 20-процентных бонусов и премий, а также вознаграждений за призовые места сохранятся.

В сезоне 2019/20 сохранится та же ротация команд — две покинут чемпионат, два иностранных клуба зайдут в лигу, и таким образом КХЛ, по мнению руководства, достигнет оптимального соотношения российских и иностранных команд. Потолок зарплат снизится разом на целых 200 млн и составит всего 600 млн, но исключения будут возможны для двух звездных хоккеистов. Бонусные льготы останутся без изменений. В таком виде лига будет существовать до конца сезона 2022/23 — момента окончания периода, заложенного в принятую и опубликованную стратегию. Что будет дальше, покажут достигнутые (или не достигнутые) результаты.

Цели и задачи

В 2023 году КХЛ, согласно планам руководства лиги, будет «ведущей международной хоккейной лигой Евразии со штаб-квартирой в Москве». К этому времени состоится переход на новую структуру календаря с разным числом матчей между клубами.

Будет внедрен финансовый fair play, а популярность хоккея на российском ТВ должна вырасти на 30%. На 12 млрд рублей в год должна сократиться доля некоммерческого финансирования, включая госкомпании и региональные бюджеты, а прирост коммерческих доходов клубов при этом должен составить 5 млрд рублей в год.

Наконец, процент роста коммерческих доходов клубов должен вырасти в два раза — с 14% в сезоне 2016/17 (по данным лиги) до 28% к концу сезона 2022/23.

Прощай, «Кузня»

Главным итогом новой стратегией «прямо сейчас» стало исключение из Континентальной хоккейной лиги новокузнецкого «Металлурга». Несмотря на то что «Кузня» является единственной командой лиги, ни разу не вышедшей в плей-офф Кубка Гагарина за девять сезонов, это решение выглядит, мягко говоря, неоднозначным.

Во-первых, новокузнецкая хоккейная школа постоянно дарит сильных выпускников, которые пробиваются в сборную России и приносят славу отечественному хоккею.

Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»), Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»), Кирилл Капризов (теперь уже ЦСКА), Иван Телегин (ЦСКА), Илья Сорокин (ЦСКА) — это лишь самые звездные продукты работы новокузнецкой хоккейной школы. Новокузнецк буквально живет хоккеем, и лишать город команды КХЛ — ко всему прочему еще и очень жестоко.

К тому же диким выглядит данное решение еще и потому, что в «Кузне» нет долгов по зарплате, в отличие от большого числа клубов лиги, включая те, которые не будут исключены никогда и ни при каких обстоятельствах (по разным причинам). Например, «Авангард» или ХК «Сочи».

«Нужно всем объединиться и не позволить такому событию произойти. Это печальная новость и для хоккейного клуба, и для города Новокузнецка. Считаю, что хоккей в Новокузнецке должен существовать. Он был на хорошем уровне», — это слова Бобровского, другие воспитанники местного хоккея тоже не остались в стороне.

Что будет на самом деле

Очевидно, решение КХЛ исключить из числа участников лиги новокузнецкий «Металлург» связано с пресловутым «спортивным результатом». Действительно, как уже было отмечено, клуб ни разу не пробился в плей-офф в КХЛ, а в этом сезоне был еще и безоговорочным аутсайдером лиги.

Но постойте, а как же так получилось? Не «в интересах сборной» ли забирали в ЦСКА Ивана Телегина? И ведь это официальная формулировка. Какие шансы у «Кузни» были сохранить Капризова, которого сначала забрали в «Салават Юлаев», а теперь забрали даже у уфимского клуба?

Что лига делает для того, чтобы аутсайдеры развивались и прогрессировали? В НХЛ есть драфт, который реально позволяет клубу, при грамотном управлении, подняться из низов за несколько лет.

А потолок зарплат там не дает богатым командам достичь недосягаемых для «простых смертных» высот, и в результате за океаном не просто сильнейшая лига мира, а лига равных возможностей.

В то время как у нас СКА и ЦСКА соревнуются, у кого объемнее мешок с деньгами. Романа Ротенберга признали лучшим генеральным менеджером года за его работу в СКА, но как можно сравнивать его деятельность с работой управленцев, скажем, в «Адмирале» или «Югре»?

Новая стратегия вроде бы должна уравнять шансы команд через шесть лет. Руководство КХЛ, как бы, говорит нам: сейчас мы все силы бросаем на успешное выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане, поэтому СКА и ЦСКА останутся базовыми проектами под сборную, имеющими возможности иного порядка и устраивающие беспрецедентную и неприглядную гонку вооружений. А вот потом, после Олимпиады, мы придем к равенству.

Сейчас верится в это как-то не слишком. До сих пор находились лазейки — скрытые аренды, исключения из потолка зарплат и так далее. Найдутся и новые.

Да и сейчас руководство КХЛ говорит совсем другое, постоянно рассказывая о том, как здорово развивается лига, какая в ней равная конкурентная борьба, и насколько интересен был последний сезон, обошедшийся, правда, без единой серии плей-офф из семи матчей.

Ну и просто, верится во все это грядущее благополучие не слишком. На бумаге выходит действительно красиво, но ведь занимаются проектом те же самые люди, при которых лига достигла максимального неравенства возможностей.

Кто-то всерьез верит, что СКА и ЦСКА спокойно «подвинутся»? Что гранды избавятся от своих звездных составов, отдав им конкурентам?

Скорее, изменится сама стратегия. Пройдет Олимпиада-2018, за ней еще пару лет, а там можно будет начать готовиться к Пекину-2022. Особенно если НХЛ будет тянуть с объявлением о своем участии в Играх.

В конце концов, чемпионат мира ведь тоже важный турнир, а как готовить сборную без клубных связок, правда?