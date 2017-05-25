«Что мог бы предложить, чтобы улучшить то положение, в котором оказался наш хоккей? В первую очередь в каждом клубе Экстралиги должны быть, как раньше при Наумове, три-четыре хоккеиста до 20 лет. Это существовало до 2010 года. А потом руководство федерации в лице Ворсина это отменило. И именно с 2010 года у нас в хоккее огромный провал в сборной. До сих пор у нас были игроки из НХЛ, были задрафтованные… А потом просто ничего не стало. И все сегодня говорят, что хоккеистов нет.

Если мы хотим бороться, завоёвывать медали, то нужно выходить в КХЛ и бороться против сильных команд. Мы же не воспитаем в белорусском чемпионате игроков уровня чемпионата мира.