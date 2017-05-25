Захаров: Второй клуб в КХЛ из Беларуси — далёкое будущее, для него нет игроков
Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о текущем состоянии хоккея в Беларуси.
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Видимо, что-то случилось...
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«Что мог бы предложить, чтобы улучшить то положение, в котором оказался наш хоккей? В первую очередь в каждом клубе Экстралиги должны быть, как раньше при Наумове,
Если мы хотим бороться, завоёвывать медали, то нужно выходить в КХЛ и бороться против сильных команд. Мы же не воспитаем в белорусском чемпионате игроков уровня чемпионата мира.
Есть ли шанс, что по крайней мере ещё один клуб из Беларуси появится в КХЛ? Сегодня на встрече мы этого не обсуждали. Когда я о таком говорю, то смотрю в очень далёкое будущее. Если завтра скажут, давайте будем в КХЛ, то хоккеистов на вторую команду просто нет. Но если мы такую цель поставим и будем к ней постепенно идти, то через
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