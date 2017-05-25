Уезжать Ли на родину? Защитник «Магнитки» может войти в историю НХЛ
36-летний канадец из «Магнитки» Крис Ли впечатлил заокеанских менеджеров и впервые в жизни может сыграть в НХЛ.
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Польза от чемпионата мира
36-летнему двукратному обладателю Кубка Гагарина защитнику Крису Ли минувший чемпионат мира не принёс золотых медалей, но турнир в Кёльне и Париже, возможно, стал самым важным в карьере канадского ветерана. Уроженца провинции Онтарио, который никогда не был задрафтован и не сыграл ни одного матча в НХЛ,
«Он был среди лучших бомбардиров на своей позиции в каждом из четырёх сезонов в КХЛ, так что здесь нет никакой неожиданности, если команда НХЛ захочет его пригласить. Уровень риска здесь низкий, к тому же контракт Ли вряд ли будет большим», — отметил обозреватель Sportsnet Рори Бойлен.
Восторженная реакция североамериканских специалистов вызвала недоумение у некоторых болельщиков, которые теперь вправе указывать на ошибки скаутских служб, упорно игнорировавших Ли на протяжении долгого времени.
«Дело в том, что Крис нашёл свою игру позже. Он не играл в НХЛ, а отправился в Европу и там нашёл свой стиль. Ли играет в умный хоккей, хорошо понимает игру, грамотно перемещает шайбу. Для хоккеиста, который играет на больших площадках, это хорошая комбинация навыков. Кроме того, это настоящий “игрок-энергетик”, он отлично катается. Не хочу излишне говорить на эту тему, а то ещё подумают, что он спешит в атаку и не отрабатывает в своей зоне», — так охарактеризовал Криса известный в прошлом вратарь Шон Бурк, который в настоящее время работает помощником генерального менеджера канадской сборной.
За океан — вместе с Антипиным?
Примечательно, что главный интерес к Ли проявляет «Баффало Сэйбрз», который
«Официально я вам пока ничего не могу сказать, но рад, что у нас есть возможность рассмотреть приглашение такого игрока. Ли — это тот тип хоккеиста, который способен оказывать серьёзное влияние и на игру, и на результат. Не секрет, что линия обороны “Баффало” нуждается в усилении. Пока мы не знаем, насколько удачно новые игроки смогут себя проявить, но мы обязаны искать новые возможности», — заявил Боттерилл в эфире местной радиостанции.
Новому менеджменту «клинков» также необходимо закреплять свои позиции, как и новым игрокам. Очевидно, что в случае приглашения хорошо знающих друг друга Антипина и Ли руководство «Сэйбрз» ещё меньше снизит риск. Ну, а если бывшие магнитогорцы смогут хорошо себя проявить и закрепиться в основном составе, этот ход Боттерилла может принести «Баффало» большую пользу.
Новичок с историей
В случае если Ли решится на то, чтобы перейти в один из клубов НХЛ, Крис может стать
Сейчас этот
1. Конни Мадиган («Сент-Луис Блюз») — 38 лет
Канадский защитник появился в НХЛ благодаря солидному расширению лиги — он попал в стан «блюзменов» в сезоне-1972/73 в том возрасте, когда многие профессиональные хоккеисты уже заканчивают карьеру. Всю свою жизнь он играл за различные «минорные» лиги Северной Америки, а его пребывание в НХЛ ограничилось 20 матчами регулярного чемпионата и пятью встречами в
2. Хельмут Балдерис («Миннесота Норт-Старз») — 37 лет
Известный форвард ЦСКА, рижского «Динамо» и сборной СССР к моменту дебюта в НХЛ уже был трёхкратным чемпионом мира и обладателем олимпийского серебра
3. Джим Андерсон («Лос-Анджелес Кингз») — 37 лет
Появление Андерсона также связано с расширением НХЛ. В сезоне-1967/68 он на 7 матчей мелькнул в составе «Кингз», а затем снова отправился в АХЛ. В чемпионате-1974/75 он ненадолго возглавил «Вашингтон Кэпиталз», но при нём команда выиграла лишь 4 матча из 54, что привело к логичной отставке.
4. Боб Барлоу («Миннесота Норт Старз») — 34 года
Барлоу, пожалуй, самый подходящий для Криса Ли пример, поскольку канадский форвард не просто мелькнул в «Миннесоте», а заработал продление стартового контракта. В первом сезоне за «Норт Старз» он набрал 33 очка в 70 матчах, но на следующий год отыграл только 7 встреч, после чего отправился в привычную ему WHL.
5. Магнус Юханссон («Чикаго Блэкхоукс») — 34 года
Эта история интересна хотя бы тем, что происходила не в седые времена, а совсем недавно. В сезоне-2007/08 капитан «Линчёпинга» Юханссон решился на авантюру и впервые в своей жизни отправился играть за океан. За пригласивших его «чёрных ястребов» он провёл лишь 18 матчей, после чего был обменян во «Флориду» и завершил сезон в стане «Пантерз». Сыграв суммарно в НХЛ 45 матчей, швед не польстился на двусторонний контракт и уехал играть за мытищинский «Атлант».
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