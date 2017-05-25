«Куньлунь» может провести в Шанхае все домашние матчи сезона-2017/18
МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пекинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» с большой долей вероятности проведет домашние матчи следующего сезона в Шанхае. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе клуба.
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Китайский клуб дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне, сумев выйти в
Ряд матчей в период с 18 сентября по 27 октября команда провела на арене в Шанхае «Фэйян» (4,8 тысячи). На игре в этом городе 20 сентября против «Нефтехимика» был установлен антирекорд посещаемости (550 зрителей). Двумя днями ранее игру против «Лады» посетили 1734 болельщика.
«С большой долей вероятности “Куньлунь” проведет все домашние матчи в Шанхае. Это связано с тем, что в Пекине сейчас идут работы по модернизации стадиона, на котором мы будем играть в следующем году, — сообщили в
В межсезонье новым главным тренером «Куньлуня» стал канадец Майк Кинэн, который является единственным в мировом хоккее специалистом, выигравшем и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина.
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