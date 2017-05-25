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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29862746/
25 мая 2017, 12:57 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Куньлунь» может провести в Шанхае все домашние матчи сезона-2017/18

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пекинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» с большой долей вероятности проведет домашние матчи следующего сезона в Шанхае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне на матче в Шанхае между Куньлунем и <span class=error>Нефтехимиком</span> был установлен антирекорд посещаемости в <span class=error>КХЛ</span> — 550 человек. Увеличить
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Китайский клуб дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне, сумев выйти в плей-офф. Домашней ареной «Куньлуня» был стадион в Пекине «Ле Спортс Центр» вместимостью в 14 тысяч человек.

Ряд матчей в период с 18 сентября по 27 октября команда провела на арене в Шанхае «Фэйян» (4,8 тысячи). На игре в этом городе 20 сентября против «Нефтехимика» был установлен антирекорд посещаемости (550 зрителей). Двумя днями ранее игру против «Лады» посетили 1734 болельщика.

«С большой долей вероятности “Куньлунь” проведет все домашние матчи в Шанхае. Это связано с тем, что в Пекине сейчас идут работы по модернизации стадиона, на котором мы будем играть в следующем году, — сообщили в пресс-службе. — Антирекорды в Шанхае нас не пугают: в этом городе есть хоккейная школа, хоккейные традиции, и при правильной работе интерес там к хоккею будет высокий».

В межсезонье новым главным тренером «Куньлуня» стал канадец Майк Кинэн, который является единственным в мировом хоккее специалистом, выигравшем и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина.

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