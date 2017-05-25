Антон Белов: Хоккей все больше напоминает европейский футбол

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— Первый раз слышу, что собираюсь в НХЛ, — заявил Белов. — В планах такого нет. Надо подлечиться и сыграть хорошо следующий сезон.

— Что сказали Вадиму Шипачеву, подписавшему контакт с «Вегасом»?

— Молодец. Конечно, удачи и здоровья, чтобы все получилось. Уверен, у него все получится.

— Как оцениваете свою игру на чемпионате мира?

— Не самая лучшая. Команда могла выступить лучше. Сложно сказать, чего не хватило.

— Вы были в штрафном боксе, и команда получила два гола.

— Я был на площадке, когда пропустили только в пустые ворота. Может, удаления мои хотите разобрать? 2+10. Здесь ходит главный судья КХЛ — спросите его. У меня есть видео. Касания головы не было. Это признано ИИХФ, но они это не афишируют.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:42.87037037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUeyYwol9TR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Включаем #КХЛТВ в 19.40 смотрим прямую трансляцию с церемонии закрытия #КХЛ сезона 2016-2017. Болеем за Антона Сергеевича! Сегодня он номинирован в 3-х номинациях, а в каких скоро узнаем...♥️ #BelovOneLove #khl #SKA #СКА #бронза #золото</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Елена Белова (@whitetyson77) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-24T16:01:38+00:00">May 24, 2017 at 9:01am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Как судейство на чемпионате мира?

— Согласен, что в КХЛ судят лучше. Самым главным разочарованием стало, то, что хоккей на мировом уровне становится похож на европейский футбол. В первую очередь я о канадцах, которые всегда отличались тем, что бьются в кровь. Когда они валятся от любого соприкосновения… Некоторые удаления были абсолютно не по делу.

— Как вам роль капитана после травмы Мозякина?

— Ничего особенного не добавилось. У нас каждый мог стать капитаном. В течение сезона я и Мозякин не любим общаться с прессой, прошу относиться к этому с пониманием. Свою позицию могу объяснить тем, что не хочу размениваться и тратить энергию в течение сезона. Давая интервью, я отдаю частичку себя. Закончился сезон, и я здесь.

— Канадские журналисты были в шоке, что российские хоккеисты не останавливались у своих журналистов.

— Другой менталитет и воспитания. В НХЛ все дают интервью.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:51.57407407407407% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUXeMfJFp7Y/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?Захочет покоя уставший слон - царственный ляжет в опожаренном песке. В. Маяковский #капитан #BelovOneLove #АнтонБелов77 #бронзовый #teamRussia #СборнаяРоссии #redmachine #краснаямашина #новаясборка</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Елена Белова (@whitetyson77) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-21T19:50:31+00:00">May 21, 2017 at 12:50pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Эта сборная сильно отличалась от предыдущих команд Знарка. Как вы это ощутили на себе?

— Ощутил, что команда без громких имен играла, хотела и желала побеждать. Комбинационная игра получается. За последние несколько лет я впервые ощутил, что страна болела за команду, а не поливала дерьмом.

— Как относитесь к исключению «Кузни»?

— Это большая трагедия для города и спортшколы, но я бы не хотел комментировать решения руководства лиги. Причины для этого были.

— Ряд генменеджеров считает, что сокращение количества клубов пойдет на пользу лиги.

— Почему нет. Возможно, так и будет. Не опасаюсь, что будет сложнее заключать контракт. Я в себе уверен.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUae12cl3OF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?От создателей "Кёльнская резня бензопилой" и "Крепкий орешек 77" - суровоэ хоккейноэ танго⚔️ Спасибо всем друзьям-болельщикам за пожелания здоровья, за заботу и поддержку?? лично всё передаю Антону, т.к. его в соцсетях НЕТ, полностью сосредоточен на хоккее. ?#нетобману - фейковый аккаунт @edadon63 ! Будьте осторожны! #redmachine #краснаямашина #BelovOneLove #AntonBelov #АнтонБелов #новаясборка #teamRussia #сборнаяРоссии #iihf2017</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Елена Белова (@whitetyson77) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-22T23:53:53+00:00">May 22, 2017 at 4:53pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Сколько займет восстановление?

— 4−6 недель, только эта травма. Еще существует повреждение, лечить которое я поеду в Германию. Последние три дня провел на костылях, сюда с тростью приехал. Было больно, сейчас чуть полегче.

— Порадовало, что сегодня СКА часто вызывали на сцену?

— Ходить было тяжело. Это решение лиги. Дали «Джентльмена на льду». Наверное, мало удаляюсь. Все происходившее на сцене после призов было импровизацией. Я сказал, что думаю и верю в это.

— СКА станет слабее без Дадонова и Шипачева?

— У нас есть, кем их заменить. Уверен, придут хорошие ребята из второй команды.