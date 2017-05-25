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25 мая 2017, 0:34 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Антон Белов: Хоккей все больше напоминает европейский футбол

Защитник СКА ответил на вопросы журналистов после церемонии закрытия девятого сезона КХЛ.

Защитник <span class=error>СКА</span> ответил на вопросы журналистов. Увеличить
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— Первый раз слышу, что собираюсь в НХЛ, — заявил Белов. — В планах такого нет. Надо подлечиться и сыграть хорошо следующий сезон.

— Что сказали Вадиму Шипачеву, подписавшему контакт с «Вегасом»?

— Молодец. Конечно, удачи и здоровья, чтобы все получилось. Уверен, у него все получится.

— Как оцениваете свою игру на чемпионате мира?

— Не самая лучшая. Команда могла выступить лучше. Сложно сказать, чего не хватило.

— Вы были в штрафном боксе, и команда получила два гола.

— Я был на площадке, когда пропустили только в пустые ворота. Может, удаления мои хотите разобрать? 2+10. Здесь ходит главный судья КХЛ — спросите его. У меня есть видео. Касания головы не было. Это признано ИИХФ, но они это не афишируют.

— Как судейство на чемпионате мира?

— Согласен, что в КХЛ судят лучше. Самым главным разочарованием стало, то, что хоккей на мировом уровне становится похож на европейский футбол. В первую очередь я о канадцах, которые всегда отличались тем, что бьются в кровь. Когда они валятся от любого соприкосновения… Некоторые удаления были абсолютно не по делу.

— Как вам роль капитана после травмы Мозякина?

— Ничего особенного не добавилось. У нас каждый мог стать капитаном. В течение сезона я и Мозякин не любим общаться с прессой, прошу относиться к этому с пониманием. Свою позицию могу объяснить тем, что не хочу размениваться и тратить энергию в течение сезона. Давая интервью, я отдаю частичку себя. Закончился сезон, и я здесь.

— Канадские журналисты были в шоке, что российские хоккеисты не останавливались у своих журналистов.

— Другой менталитет и воспитания. В НХЛ все дают интервью.

— Эта сборная сильно отличалась от предыдущих команд Знарка. Как вы это ощутили на себе?

— Ощутил, что команда без громких имен играла, хотела и желала побеждать. Комбинационная игра получается. За последние несколько лет я впервые ощутил, что страна болела за команду, а не поливала дерьмом.

— Как относитесь к исключению «Кузни»?

— Это большая трагедия для города и спортшколы, но я бы не хотел комментировать решения руководства лиги. Причины для этого были.

— Ряд генменеджеров считает, что сокращение количества клубов пойдет на пользу лиги.

— Почему нет. Возможно, так и будет. Не опасаюсь, что будет сложнее заключать контракт. Я в себе уверен.

— Сколько займет восстановление?

— 4−6 недель, только эта травма. Еще существует повреждение, лечить которое я поеду в Германию. Последние три дня провел на костылях, сюда с тростью приехал. Было больно, сейчас чуть полегче.

— Порадовало, что сегодня СКА часто вызывали на сцену?

— Ходить было тяжело. Это решение лиги. Дали «Джентльмена на льду». Наверное, мало удаляюсь. Все происходившее на сцене после призов было импровизацией. Я сказал, что думаю и верю в это.

— СКА станет слабее без Дадонова и Шипачева?

— У нас есть, кем их заменить. Уверен, придут хорошие ребята из второй команды.

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