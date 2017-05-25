Антон Белов: Хоккей все больше напоминает европейский футбол
Защитник СКА ответил на вопросы журналистов после церемонии закрытия девятого сезона КХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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— Первый раз слышу, что собираюсь в НХЛ, — заявил Белов. — В планах такого нет. Надо подлечиться и сыграть хорошо следующий сезон.
— Что сказали Вадиму Шипачеву, подписавшему контакт с «Вегасом»?
— Молодец. Конечно, удачи и здоровья, чтобы все получилось. Уверен, у него все получится.
— Как оцениваете свою игру на чемпионате мира?
— Не самая лучшая. Команда могла выступить лучше. Сложно сказать, чего не хватило.
— Вы были в штрафном боксе, и команда получила два гола.
— Я был на площадке, когда пропустили только в пустые ворота. Может, удаления мои хотите разобрать? 2+10. Здесь ходит главный судья КХЛ — спросите его. У меня есть видео. Касания головы не было. Это признано ИИХФ, но они это не афишируют.
— Как судейство на чемпионате мира?
— Согласен, что в КХЛ судят лучше. Самым главным разочарованием стало, то, что хоккей на мировом уровне становится похож на европейский футбол. В первую очередь я о канадцах, которые всегда отличались тем, что бьются в кровь. Когда они валятся от любого соприкосновения… Некоторые удаления были абсолютно не по делу.
— Как вам роль капитана после травмы Мозякина?
— Ничего особенного не добавилось. У нас каждый мог стать капитаном. В течение сезона я и Мозякин не любим общаться с прессой, прошу относиться к этому с пониманием. Свою позицию могу объяснить тем, что не хочу размениваться и тратить энергию в течение сезона. Давая интервью, я отдаю частичку себя. Закончился сезон, и я здесь.
— Канадские журналисты были в шоке, что российские хоккеисты не останавливались у своих журналистов.
— Другой менталитет и воспитания. В НХЛ все дают интервью.
— Эта сборная сильно отличалась от предыдущих команд Знарка. Как вы это ощутили на себе?
— Ощутил, что команда без громких имен играла, хотела и желала побеждать. Комбинационная игра получается. За последние несколько лет я впервые ощутил, что страна болела за команду, а не поливала дерьмом.
— Как относитесь к исключению «Кузни»?
— Это большая трагедия для города и спортшколы, но я бы не хотел комментировать решения руководства лиги. Причины для этого были.
— Ряд генменеджеров считает, что сокращение количества клубов пойдет на пользу лиги.
— Почему нет. Возможно, так и будет. Не опасаюсь, что будет сложнее заключать контракт. Я в себе уверен.
— Сколько займет восстановление?
— 4−6 недель, только эта травма. Еще существует повреждение, лечить которое я поеду в Германию. Последние три дня провел на костылях, сюда с тростью приехал. Было больно, сейчас чуть полегче.
— Порадовало, что сегодня СКА часто вызывали на сцену?
— Ходить было тяжело. Это решение лиги. Дали «Джентльмена на льду». Наверное, мало удаляюсь. Все происходившее на сцене после призов было импровизацией. Я сказал, что думаю и верю в это.
— СКА станет слабее без Дадонова и Шипачева?
— У нас есть, кем их заменить. Уверен, придут хорошие ребята из второй команды.
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