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25 мая 2017, 0:14 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Фетисов: Изменение финансовой ситуации в «Металлурге» позволит ему вернуться в КХЛ

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Изменение финансовой ситуации в новокузнецком «Металлурге» позволит ему вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении «Металлурга» из числа участников лиги.

«Обидно, жалко людей, которые уже привыкли ходить на хоккей в Новокузнецке. У них большое количество высококлассных хоккеистов, которые играют, радуют. Хочется им посочувствовать и пожелать, чтобы они не бросали команду, в какой бы лиге она не играла. Если хоккей в Новокузнецке является любимой игрой, то люди будут ходить на свою команду, поддерживать ее», — считает Фетисов.

«Если ситуация с финансированием изменится, то никто не будет против, чтобы команда вернулась в лигу», — добавил он.

В сезоне-2017/18 в лиге выступят 27 клубов, в сезоне-2018/19 — 24, три из них по итогам чемпионата будут переведены в Высшую хоккейную лигу или исключены. В сезонах-2019/20 и 2020/21 лигу по спортивно-финансовому результату будут покидать два худших клуба, а на их место придут два иностранных.

По словам Фетисова, сокращение количества клубов КХЛ поднимет уровень хоккея в лиге. «Принято решение, в стратегическом плане это (сокращение клубов) поднимет уровень хоккея», — считает он.

Металлург Нк
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