Шестеркин, Ержабек, Антипин, Мозякин, Коварж и Шипачев получили «Золотой шлем» КХЛ
БАРВИХА (Московская область), 24 мая —
Р-Спорт. Вратарь Игорь Шестеркин (СКА Санкт-Петербург), защитники Виктор Антипин («Металлург» Магнитогорск) и Якуб Ержабек («Витязь» Московская область), а также нападающие Сергей Мозякин, Ян Коварж (оба — «Металлург» Магнитогорск) и Вадим Шипачев (СКА) получили приз «Золотой шлем», войдя в символическую сборную КХЛ по итогам сезона-2016/17.
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В среду в Барвихе проходит торжественная церемония закрытия девятого сезона КХЛ.
Шестеркин, Ержабек, Антипин и Шипачев получили приз впервые. Коварж вошел в символическую сборную во второй раз, Мозякин — в шестой.
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