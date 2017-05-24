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24 мая 2017, 22:50 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Шестеркин, Ержабек, Антипин, Мозякин, Коварж и Шипачев получили «Золотой шлем» КХЛ

БАРВИХА (Московская область), 24 мая — Р-Спорт. Вратарь Игорь Шестеркин (СКА Санкт-Петербург), защитники Виктор Антипин («Металлург» Магнитогорск) и Якуб Ержабек («Витязь» Московская область), а также нападающие Сергей Мозякин, Ян Коварж (оба — «Металлург» Магнитогорск) и Вадим Шипачев (СКА) получили приз «Золотой шлем», войдя в символическую сборную КХЛ по итогам сезона-2016/17.

Вратарь Игорь <span class=error>Шестеркин</span> (<span class=error>СКА</span> Санкт-Петербург) защитники Виктор <span class=error>Антипин</span> (Металлург Магнитогорск) и <span class=error>Якуб</span> Ержабек (Витязь Московская область) а также нападающие Сергей <span class=error>Мозякин</span> Ян <span class=error>Коварж</span> (оба — Металлург Магнитогорск) и Вадим <span class=error>Шипачев</span> (<span class=error>СКА</span>) получили приз Золотой шлем войдя в символическую сборную <span class=error>КХЛ</span> по итогам сезона-2016/17. Увеличить
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В среду в Барвихе проходит торжественная церемония закрытия девятого сезона КХЛ.

Шестеркин, Ержабек, Антипин и Шипачев получили приз впервые. Коварж вошел в символическую сборную во второй раз, Мозякин — в шестой.

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