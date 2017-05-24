Третьяк: Новокузнецкий «Металлург» подтвердил, что продолжит выступление в ВХЛ
БАРВИХА (Московская область), 24 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Новокузнецкий «Металлург» подтвердил, что продолжит выступление в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
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Ранее в среду президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил, что в сезоне-2017/18 в лиге сыграют 27 клубов — КХЛ покинут новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвешчак».
«Кузня» сказала, что продолжит выступление в ВХЛ, — сообщил Третьяк.
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