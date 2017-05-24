Третьяк: Новокузнецкий «Металлург» подтвердил, что продолжит выступление в ВХЛ

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Ранее в среду президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил, что в сезоне-2017/18 в лиге сыграют 27 клубов — КХЛ покинут новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвешчак».

«Кузня» сказала, что продолжит выступление в ВХЛ, — сообщил Третьяк.