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24 мая 2017, 22:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Третьяк: Новокузнецкий «Металлург» подтвердил, что продолжит выступление в ВХЛ

БАРВИХА (Московская область), 24 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Новокузнецкий «Металлург» подтвердил, что продолжит выступление в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Новокузнецкий Металлург подтвердил что продолжит выступление в Высшей хоккейной лиге (<span class=error>ВХЛ</span>) заявил агентству Р-Спорт президент Федерации хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) Владислав Третьяк. Увеличить
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Ранее в среду президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил, что в сезоне-2017/18 в лиге сыграют 27 клубов — КХЛ покинут новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвешчак».

«Кузня» сказала, что продолжит выступление в ВХЛ, — сообщил Третьяк.

Металлург Нк
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Новости КХЛ

Зиновьев: Решение об исключении новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ неправомерно

Зиновьев: Решение об исключении новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ неправомерно

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение об исключении новокузнецкого «Металлурга» из числа участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является неправомерным. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Сергей Зиновьев.
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