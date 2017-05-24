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24 мая 2017, 22:46 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Нападающий «Адмирала» Владимир Ткачев признан лучшим новичком сезона-2016/17 КХЛ

БАРВИХА (Московская область), 24 мая — Р-Спорт. Нападающий владивостокского «Адмирала» Владимир Ткачев стал обладателем приза имени Алексея Черепанова как лучший новичок КХЛ сезона-2016/17.

Нападающий владивостокского Адмирала Владимир <span class=error>Ткачев</span> стал обладателем приза имени Алексея <span class=error>Черепанова</span> как лучший новичок <span class=error>КХЛ</span> сезона-2016/17. Увеличить
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Торжественная церемония закрытия сезона и вручение наград КХЛ проходит в среду в Барвихе.

21-летний Ткачев в прошедшем сезоне забросил 14 шайб и сделал 25 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата и отметился одним голом и двумя передачами в пяти встречах плей-офф КХЛ.

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