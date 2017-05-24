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24 мая 2017, 21:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Лучшим тренером сезона признан Олег Знарок

Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17 признан тренер сборной России и петербургского СКА Олег Знарок, выигравший с клубом из Санкт-Петербурга Кубок Гагарина.

Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17 признан тренер сборной России и петербургского <span class=error>СКА</span> Олег <span class=error>Знарок</span> выигравший с клубом из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> Кубок <span class=error>Гагарина</span>. Увеличить
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Лучшие тренеры в истории КХЛ:

2008/09 Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»).

2009/10 Олег Знарок (ХК МВД).

2010/11 Милош Ржига («Атлант»).

2011/12 Олег Знарок («Динамо» Мск).

2012/13 Олег Знарок («Динамо» Мск).

2013/14 Майк Кинэн («Металлург» Мг).

2014/15 Вячеслав Быков (СКА).

2015/16 Дмитрий Квартальнов.

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