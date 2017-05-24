Лучшим тренером сезона признан Олег Знарок
Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17 признан тренер сборной России и петербургского СКА Олег Знарок, выигравший с клубом из
Санкт-Петербурга Кубок Гагарина.
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Лучшие тренеры в истории КХЛ:
2008/09 Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»).
2009/10 Олег Знарок (ХК МВД).
2010/11 Милош Ржига («Атлант»).
2011/12 Олег Знарок («Динамо» Мск).
2012/13 Олег Знарок («Динамо» Мск).
2013/14 Майк Кинэн («Металлург» Мг).
2014/15 Вячеслав Быков (СКА).
2015/16 Дмитрий Квартальнов.
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