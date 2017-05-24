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24 мая 2017, 21:21 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Лучшей тройкой» регулярного чемпионата признано звено Гусев-Шипачёв-Дадонов

Награду «Лучшая тройка», которую вручают лучшей тройке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, получило звено игроков СКА Никита Гусев, Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов.

Награду Лучшая тройка которую вручают лучшей тройке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги получило звено игроков <span class=error>СКА</span> Никита <span class=error>Гусев</span> Вадим <span class=error>Шипачёв</span> и Евгений <span class=error>Дадонов</span>. Увеличить
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«Лучшие тройки» в истории КХЛ:

2008/09 Алексей Морозов — Тони Мортенссон — Данис Зарипов («Ак Барс») — 55;
2009/10 Петр Чаянек — Алексей Яшин — Максим Сушинский (СКА) — 50;
2010/11 Мэтт Эллисон — Райан Веске — Чарльз Линглет («Торпедо») — 58;
2011/12 Алексей Морозов — Нико Капанен — Данис Зарипов («Ак Барс») — 46;
2012/13 Николай Кулёмин — Евгений Малкин — Сергей Мозякин («Металлург» Мг) — 40;
2013/14 Сергей Мозякин — Ян Коварж — Данис Зарипов («Металлург» Мг) — 71;
2014/15 Брэндон Боченски — Дастин Бойд — Найджел Доус («Барыс») — 62;
2015/16 Брэндон Боченски — Дастин Бойд — Найджел Доус («Барыс») — 50.

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