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24 мая 2017, 21:07 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Кошечкин признан лучшим вратарем сезона в КХЛ

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин стал лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17. Голкипер получил премию на торжественной церемонии закрытия сезона, которая проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.

Голкипер магнитогорского Металлурга Кошечкин признан лучшим вратарем сезона в КХЛ - Фото Увеличить
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В регулярном чемпионате Кошечкин одержал 22 победы в 45 играх, проведя шесть матчей на «ноль». В Кубке Гагарина в 17 играх на его счету 12 побед, из них два шатаута.

Лучшим вратарем по итогам прошлого сезона был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

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