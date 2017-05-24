Голкипер магнитогорского «Металлурга» Кошечкин признан лучшим вратарем сезона в КХЛ

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В регулярном чемпионате Кошечкин одержал 22 победы в 45 играх, проведя шесть матчей на «ноль». В Кубке Гагарина в 17 играх на его счету 12 побед, из них два шатаута.

Лучшим вратарем по итогам прошлого сезона был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин.